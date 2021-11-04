今年台北、上海雙城論壇辦不辦引發關注，台北市長柯文哲4日表示，兩岸交流比斷流好、對話比對抗好，但兩岸現在真的不親，最慘的是美中對抗很激烈，本來應該左右逢源，現在變左右為難。

柯文哲接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，他對於雙城論壇指出，不辦就已經是中共同路人，辦了更慘，本來今年6月中要辦，因為疫情爆發，根本走投無路，大家忙得要死，不過，兩岸交流比斷流好、對話比對抗好，但兩岸現在真的是不親，戰機飛來飛去、不讓台灣進WHO、大陸不買鳳梨和釋迦，蓮霧也可以停掉，關係就很差，最慘的是美中對抗很激烈，本來應該左右逢源，現在變左右為難。

他認為，交流還是比較好，交流可以促進了解，大陸方面說能辦就辦，北市態度也是一樣，只是這種東西很政治，辦不辦不是上海片面決定，也要上面批准，雙城論壇只是兩岸重要城市的交流，不涉及統獨與主權，解決我們面對的問題。

柯文哲說，如果有一個占地球人類5分之1、14億人口就在台灣旁邊但有敵意，在國家戰略上是不對，失去大陸對台灣的喜歡甚至羨慕是台灣最大危機，基於國家戰略應該要化解敵意，交流可以增加善意，善意可避免誤解。

他表示，雙方還要協商舉辦地點、方式，中美對抗局勢15年不會改變，台灣和美、日政治制度與理念較接近，與大陸則是歷史、地理、文化接近，務實思考台灣有36萬名陸配，加上1個老公再生1個孩子，就有100萬人，怎麼可以在自己國土製造一批敵人，戰略就不對，這些人對於民進黨的反中情緒是很不滿的，台灣人在大陸不管100萬或200萬人都不得了，他們在我們這有一大堆人，我們在那也一大堆人，每天這樣搞，要知道第一次世界大戰就是擦槍走火打起來，戰爭常是這樣，相信大陸現階段沒有意願惹事，但若不小心把飛機打下來，大陸打不打？

柯文哲說，不要為了短期利益犧牲長期利益，不要為了少數人利益犧牲多數人利益，不要為了政黨利益犧牲國家利益，可以讓兩岸敵意下降非常重要。