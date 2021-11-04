為落實憲法平等及保障多元文化精神，傳承與發揚客家語言、文化，客委會致力在客家文化重點發展區推動客語通行，但有立委指出，部分縣市的重點發展區公教人員客語認證偏低，學校的沈浸式教學申請比例也有待加強。客委會主委楊長鎮表示，教育體系在客語推廣上可能較為消極，會再和教育部一起努力。

立法院內政委員會邀請客家委員會主任委員及財團法人客家公共傳播基金會董事長率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。

根據「客語為通行語實施辦法」指出，服務於客語為通行語地區之公教人員，於本辦法施行後8年內，應有符合服務機關(構)、學校所在地客家人口之比例通過客語能力認證，通過客語能力認證者，應給予獎勵，並得列為陞任之評分項目。

民進黨立委羅美玲質詢指出，雖然該辦法已推出數年，但是客家文化發展區公務人員客語能力認證偏低，根據統計，2020年許多縣市的公務機關客語認證低於2成。

楊長鎮表示，過去都是鼓勵性質而沒有懲處，但從今年若未達標或認證情況遠低於標準者，將會進入觀察及輔導取得認證，同時也會暫停受理補助款申請。在「公」的部分，客家重點發展區的很多公務人員都有達標，但是教育體系與客家政策配合度上較消極，因此會整體比例會偏低。

羅美玲另指出，客語沉浸式教學推動實施計畫案中，桃園市和台中市3年來申請比例有達8成，但是南投縣、台東縣已經連續3年申請掛0，客家人口有一定比例的新竹市在2018年和2020年的申請比例也為0％，部分縣市的執行狀況也有待加強，客委會責無旁貸。

楊長鎮表示，在校定課程融入客語的計畫等，都會認為主管機關是教育機關，因此客委會在推動上比較辛苦，像是有些校長很有心推動，或是有些熱心老師積極辦理，但常在換人後就中斷了。當大家聽到「客家」時就覺得應該是客委會負責，但教育體系不見得會和客家主管機關協調，這部分會再和教育部一起努力。