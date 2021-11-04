南韓31歲知名女星姜素拉（강소라）一出道便以甜美臉蛋與清新的氣質，受到大批粉絲的愛戴，加上過去曾與男神玄彬有過一段戀情，讓她因此聲名大噪。而2020年8月突然閃婚的她，今年4月迎來寶貝女兒誕生後，經過半年的調養就火速復出參加活動站台，零修圖的產後身材也因此曝光造成話題。

姜素拉於去年8月閃嫁大她7歲的醫生男友後，便成為最美醫師娘，隨後也傳出懷孕並在今年4月順利誕下女兒，而原本都在家中靜養陪伴的女兒的她，近日也在IG上宣布復出受邀出席品牌時裝秀。在姜素拉公開的活動側拍照中，只見她穿著一件卡其色的外套與襯衫，搭配同款式的高衩短裙，而後面幾張由下往上的「邪惡視角」，也使她纖細又筆直的長腿完美呈現，絕佳的狀態完全看不出才剛生產完半年。

網友看到照片後紛紛大讚「姊姊狀態太好了」、「根本就像沒生過一樣」、「女星果然都是胖著玩」、「身材根本沒變」、「那雙腿太令人羨慕了」、「第一眼還以為是金泰希」、「她真的好看」，吸引超過8.5萬人按讚，就連男星Rain也忍不住現身按讚。

事實上，金素拉生完女兒後依然持續在IG上PO文與粉絲們互動，這段時間也靠著飲食控制與皮拉提斯維持身材，而不久前她才在社群平台上公開運動時的側拍，大方展現結實的腹肌馬甲線與纖細的身材曲線，同樣令網友們相當驚豔。