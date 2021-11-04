民進黨中執會昨（3日）通過徵召前立委林靜儀，參加台中第二選區立委補選，總統蔡英文也在臉書表達力挺之意，但蔡此舉引發網友正反兩面不同看法，有網留言支持林靜儀，但也有網友認為，總統在臉書公開力挺，有違反行政中立之嫌。

台灣基進前立委陳柏惟10月23日遭罷後，民進黨中執會昨通過徵召林靜儀，參加台中第二選區立委補選；蔡英文更在臉書力薦林靜儀，並表示自己給林靜儀的任務，「就是要拚下這一席，不要讓想要拖累台灣的力量有機可乘、見縫插針」；蔡英文更稱，「我們有信心，希望台灣更好的人，一定會贏過只想要絆倒台灣的人」。

不過，蔡英文在臉書的這番表態，引來網友有正反兩面不同看法，有許多網友留言表示，支持林靜儀參選，但也有網友認為，「這篇文章是以什麼立場發的？中華民國總統？還是民進黨黨主席」、「黨國不分，行政中立標雙標好棒棒」、「台灣多少店家中小企業都全倒了，還絆倒咧」。