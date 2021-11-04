一名已有男友的女網友找一夜情，和另一名有女友的男網友一拍即合，兩人相約偷吃，且講好「吃飯女生出、房錢男生付」，沒想到完事後男生以經濟有困難為由，要求改AA制（房間費用平分），女網友氣炸，怒封鎖！

原PO在臉書社團「爆料公社」表示，雖然她有男友，但因慾求不滿，所以想找一個無負擔的砲友，正好有對象願意嘗試，「基於試試看的心態我就跟他聯絡」。

女方透露，男生一開始就表明零用錢不多，沒辦法常約，她顧及男生面子，說好飯錢她負責，房間錢給男生處理，金額都在1000元以內。

不料完事後男生竟毀約，希望房間錢改成AA制，「這樣以後才能多約幾次」。原PO當場氣炸，直接丟1000元（房間費用780元），然後轉頭直接回家。她強調，說好的事情卻反悔，讓她無法接受，不如一開始就說沒錢，她也願意請，整個感覺非常差。

網友看完瞠目結舌，直呼怎麼會有這麼吃軟飯的人，連約砲都不肯付房錢，甚至凹到一頓免費晚餐，「妳封鎖是對的」、「好差勁的一夜情經驗」、「這種事還是要謹慎，下次先收錢」、「花錢事小，保護好自己最重要」。