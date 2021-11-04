捷迅(2643)公布第3季財報，單季稅後淨利0.82億元，創下歷史新高，每股盈餘2.72元。累計前3季稅後淨利1.91億元，每股盈餘6.35元。

捷迅總經理孫鋼銀表示，第3季海、空運除了長期合作客戶的支持外，也接獲許多電子廠及其他產業客戶尋求協助，希望能幫忙解決缺艙、塞港等問題期使運送順暢、產線得以順利出貨，因此增加許多新進業務合作而帶動營收成長，同時提升獲利表現。疫情期間也與長期穩定配合的多家航空公司合作，為客戶提供解決艙位等運輸方案，因此獲頒航空貨運貢獻卓越獎牌。

總計第3季營收13.45億元，年增53.54％，營業毛利1.54億元，年增41.04％，毛利率11.42％，稅後淨利0.82億元，年增32.09％，每股盈餘2.72元，連續14季每股獲利成長。累計前3季營收35.47億元，年增33.08％，營業毛利3.86億元，年增25.4％，毛利率10.88％，稅後淨利1.91億元，每股盈餘6.35元。

依過去經驗，3C及消費性電子領域等周邊產品第4季需求仍強勁，但於明年第1季因受假期工作天數遞減、而工廠供給端受缺料問題影響產能、加上大陸能耗雙控政策等因素，2022年物流供應鏈在仍受限的情況下，整體市況雖不會急速反轉，但疫情所帶來的結構改變，已使物流供需運作出一套模式持續運轉，今年營收、獲利都可望創歷年新高。