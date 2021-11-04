3C通路商燦坤(2430)營運績效持續好轉，第三季毛利率為15.55%，稅後純益約1.2億元，年增44.19%，每股純益0.72元；前三季稅後純益4.57億元，年增約119%，每股純益2.74元。

燦坤第三季營收55.9億元，季減約7%，但年增近4%；毛利率15.55%，季增0.45個百分點、年增1.14個百分點；稅後純益1.2億元，季減29.5%、年增44.19%，每股純益0.72元，達近六年來同期新高。第三季營收略受五倍券發放前的觀望買氣影響，但毛利率續揚，營運表現仍優於去年同期。

上半年買氣強勁，燦坤前三季交出佳績，前三季淨利大增逾1倍並創下8年來新高，每股純益2.74元。

燦坤前三季營收168.5億元，年增15.82%；毛利率15.7%，年增0.31個百分點；稅後純益4.57億元，年增119%，每股純益2.74元，優於去年同期的1.25元。

燦坤公布10月營收，受惠五倍券商機，單月營收達20.94億元，月增21.95%、年增48.49%，並創下近20年來同期新高；累計前10月營收189.44億元，年增18.7%。

燦坤看好今年五倍券規模比去年大，公司將持續祭出第二波的優惠活動，樂觀看待今年第四季將衝上全年高峰。