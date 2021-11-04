2021亞洲生技大會實體展今(4)日起至7日在台北南港展覽二館展出，今年主題持續聚焦疫情下的生醫發展，並探討生技醫療新未來。總統蔡英文以影片方式致詞，她說，今日生技展開幕，顯現出疫情挑戰下大家對生醫業發展有更大的期待，也是向世界展現台灣生醫的能量。她特別提出，台灣研發的新冠疫苗入選WHO團體試驗，可以看出台灣生醫業的表現已獲國際肯定，生醫產業是台灣走向國際的重要產業，今日的生技展相信可以拓展更多的商機。

今日前副總統陳建仁院士出席與國內產官學研代表及各國駐台代表處嘉賓剪綵，全球BIO主席Michelle McMurray-Heath也以影片跨海致詞，為大會一連4天的活動揭開序幕。

亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙表示，COVID-19疫情尚未平息，生技醫藥產業更要挺身而出，在危難中緊密合作，展現檢測、疫苗、藥物的關鍵防疫研發能量，此外，台灣生技產業面臨市場小、資源不足的挑戰，不論在生技的創新、製造、與銷售都需要共同努力和國際接軌，若不能在此時加把勁把產業擴大就會面臨邊緣化的危機。

李鍾熙表示，今年亞洲大會將邁入第3年，國際合作更進一步具體化，目前正積極組織亞太生技產業國際委員會，將匯聚台、美、日、韓、等國，加強各國之間的生技醫藥協會合作交流，並積極邀請國外生技製藥、投資者及智慧醫材等產業與會，提升國際產業參與

今年亞洲生技大會實體展系列活動，以疫情中生醫產業再出發為主軸，共集結40家上市櫃業、來自13個國家的650家廠商、1600個攤位，並設立生物相似藥、醫藥醫材、生技服務、智慧醫療、細胞與再生醫療、精準醫療等13大展區。此次亞洲生技大會將延續實體+線上虛實整合雙軌方式，協助參展商拓展國外商機。