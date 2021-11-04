NFL(美式足球)場外傳出可怕消息，美國時間周二拉斯維加斯突擊者隊外接手羅格斯(Henry Ruggs III)驚傳酒駕開車撞死人，對方是一名23歲女性，連她的寵物狗也命喪天涯，當時羅格斯開車狂飆156英哩(約時速251公里)，可說是徹底失控，接著他火速遭球隊釋出，因為這實在太嚴重了！

From @NFLTotalAccess: #Raiders WR Henry Ruggs III was charged with DUI resulting in death after a traffic collision in Las Vegas. pic.twitter.com/69jmBasiHk — Ian Rapoport (@RapSheet) November 2 2021

據《NFL》官網報導，當時羅格斯行駛在拉斯維加斯大道上，以高速從後方撞上一輛休旅車，之後休旅車當場起火，23歲女性駕駛和在車上寵物當場罹難身亡，場面慘不忍睹，而羅格斯行駛的轎車車頭全毀，車上女友和他也都受傷，不過沒生命危險，接著他恐面臨酒駕致死及危險駕駛重罪。

更令人髮指的是警方在現場還發現有一把上膛的槍，這讓羅格斯可能再面臨更大罪刑，檢察官沃夫森(Steve Wolfson)表示，他41年來從沒看過有人以250多公里高速行駛，當時據安全氣囊電腦紀錄顯示，他行車時速從大約從251公里降到204公里，可見衝擊力道有多大，看來羅格斯免不了牢獄之災。

令人唏噓的是羅格斯2020年才被突擊者以首輪選進，今年僅22歲，原本擁有大好前程，本季他為球隊出賽7場，有24次接球，跑了469碼與2次達陣成功，平均接球碼數19.5碼，在至少20次的外接手中排名第2名，完全是聯盟未來之星，不過年紀輕輕犯下滔天大錯，幾乎毀掉自己的生涯。

Las Vegas DA Steve Wolfson on Henry Ruggs’ DUI: “I’ve never seen a case in my 41 years ... of a person ... driving in excess of 150 mph.”



Ruggs clocked 156 mph just before he crashed into and killed a 23-year-old and her dog. pic.twitter.com/VSNGz84R1c — The Recount (@therecount) November 3 2021

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