台北國際旅展明天登場，台灣高鐵力挺國旅，今年首度參展的高鐵「國旅聯票」，提供搭配多樣化旅遊商品，加購高鐵車票享75折優惠，現場下單滿額再贈高鐵聯名絨毛玩偶；此外，現場下單「高鐵假期」，就可獲得高鐵聯名盥洗包，指定商品單筆訂單滿5000元，再送標準車廂對號座5折乘車券，TGo會員還可享點數加倍贈及50點折50元的專屬優惠。

今年高鐵攤位整體設計延伸「Be There」意象，向民眾展現「真實接觸」的品牌精神，巧思中更見驚喜，除了有「國旅聯票」及「高鐵假期」等熱門旅遊商品的銷售攤位外，旅展期間也將舉辦各種趣味遊戲，與民眾趣味互動。此外，更將「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品帶來現場展示，希望讓民眾在參觀選購之餘，也可以拍照打卡，透過情境體驗，讓P助與粉紅兔兔陪伴您感受「搭高鐵・遊台灣」的美好旅程。

台灣高鐵與國內二大旅遊預訂平台KLOOK、KKday攜手合作的「國旅聯票」，今年也首度參展，精選超過百項最受歡迎的特色旅遊商品，加購高鐵車票即享75折優惠，讓旅客一次搞定旅遊大小事，輕鬆打造個人化的獨特旅程。旅展現場下單滿2000元，還可以獲得可愛的高鐵聯名絨毛玩偶，歡迎旅客現場選購，享受精彩無限的旅遊體驗。

高鐵公司於旅展期間推出的超狂優惠驚喜無限旅遊商品包含：高鐵假期「五星自由行」，提供高鐵標準車廂對號座來回車票搭配五星飯店住宿超值優惠價格，專案搭配飯店包括台北、台中、嘉南、高屏等21家知名五星級飯店，滿5000元再贈「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」1張，滿10000元送2張。

高鐵公司表示，旅客除可於旅展期間在高鐵攤位上現場購買各項旅遊產品外，即日起至12月29日止，旅客也可透過高鐵振興五倍券網頁購買，歡迎旅客把握機會上網搶購，用最心動的價格買到最想要的行程。今年秋冬，就讓台灣高鐵多樣化的旅遊產品，替您妝點出屬於您的特色旅程！