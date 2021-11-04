蔡英文總統今天接見由主席古斯曼率領的歐洲議會訪問團，期待可以建立對抗假訊息的民主聯盟，一起強化國際執法合作，共同打擊網路犯罪，並且防範假訊息的危害。古斯曼也回應，我們來到這裡是想要傳達一個很清楚的訊息，台灣並不孤單，歐洲會與你們站在同一陣線，一同捍衛自由法治與人性尊嚴。

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 」（INGE）特別委員會代表團，3日至5日抵台進行為期3天訪問，今天赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文致詞時表示，這是歐洲議會史上首次派遣官方代表團訪台，她感謝各位的支持，促成這次的訪問，過去這段時間，歐洲議會的新聞可以說是我們外交新聞的一大焦點，不只是各位的來訪，我們外交部長吳釗燮前幾天剛結束訪歐的行程，跟多位歐洲議會議員交流，也是受到非常多的關注。

她說，尤其歐洲議會上個月第一次高票通過台歐盟政治關係及合作的報告，這個消息傳回台灣，不僅是一大新聞，更是一股強勁的支持。駐歐盟蔡明彥大使告訴她，這份報告的支持率達到86.3％，是歐洲議會本屆會期支持率第二高的報告，她相信台灣和歐盟在各領域一定會持續深化夥伴關係。

蔡英文指出，就在上個月，台灣和捷克剛剛簽署合作瞭解備忘錄，將一起面對駭客攻擊的挑戰，深化雙方的治安合作，這次古斯曼主席率團來訪，也是希望了解台灣因應複合式威脅及假訊息的做法。

她說，我們期待可以建立對抗假訊息的民主聯盟，這幾年來台美日共同建置的「全球合作暨訓練架構」（GCTF），持續加強與更多國家的交流，包括澳洲也成為正式的合作夥伴，我們一起強化國際執法合作，共同打擊網路犯罪，並且防範假訊息的危害。

面對全球性的挑戰，蔡英文強調，我們的合作對象也從印太地區擴展到其他區域，邀請更多的夥伴來參加。今年9月GCTF首度移師歐洲，以全球供應鏈重組為主題在捷克舉行研討會。

她說，同樣的，在對抗假訊息上，台灣也願意跟歐洲的朋友分享經驗，深化彼此的夥伴關係，一起來確保民主自由的生活方式。期待跟各位議員一起努力，讓台歐盟關係持續穩健發展。

古斯曼則表示，就如蔡總統剛才所提到的，這是歐洲議會第一次派遣官方代表團來到台灣，「這也代表台灣的民主，在我們所代表的歐洲公民心中，有多麼的重要」。

他說，過去30年來，台灣不斷地創下歷史非常多的成就，如今是區域當中最蓬勃發展的民主政體，這也是全世界所有熱愛民主的人士，都應該要捍衛並且珍惜的。

古斯曼強調，我們來到這裡，是想要傳達一個很簡單、卻很清楚的訊息，台灣並不孤單，歐洲會與你們站在同一陣線，一同捍衛自由、法治與人性的尊嚴。

他說，兩周前在歐洲議會通過一項決議，我們認為台灣是關鍵的、理念相近的夥伴，也是民主的夥伴，希望可以與台灣增進在經濟、科學、文化、政治及人民之間的交流，希望可以在最高的層級進行許多台歐盟之間的會面與合作。

雖然訪團來自很多不同的政黨，但他強調，我們各自代表著不同的理念，但是共通點都是非常支持台灣，他也認為，歐盟是時候應該站出來表態支持台灣，「而我們來到這裡，就是為了開始這樣的交流」。

古斯曼表示，訪團來到這裡也有一些自私的原因，我們希望可以向台灣學習，台灣的成就真的非常值得尊敬。你們在面對北京巨大壓力以及攻勢的時候，仍然淬鍊出令人讚嘆的民主。

他說，如各位所知，目前歐盟也面對到來自極權專制政體非常大規模的攻勢，他們的目標就是要摧毀人民對政府的信心，最終目標就是要弱化我們的民主，但是台灣非常成功的發展出一些可以對抗這些威脅的方法。而我們認為，這就是我們可以向台灣取經的地方。

古斯曼認為，在蔡總統領導之下，台灣的政府發展出非常多創新的方法，可以對抗假訊息以及外國勢力干預，「所以我們來到這裡就是來問問題，來抄筆記，向台灣學習」。

他提到在飛機上曾看到蔡英文日前在《外交事務》雙方刊的撰文，他說，這篇文章寫得非常好，就是在這個專制與民主的對立之間。我們是站在同一個陣線，希望歐盟可以再更加深與台灣之間的連結，邁向更穩健的雙邊關係。