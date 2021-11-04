周三（3日）道瓊工業指數上漲104點、收在36157點，連續兩天站上36000點大關，再度刷新歷史紀錄。財信傳媒董事長謝金河表示，在2000年科技泡沫吹破前夕，就有2位專家喊出「道指上看36000點」，暌違22年後終於實現這個目標，他認為，道瓊36000點要歸功於微軟及蘋果股價持續的創新高，同時創造近5兆美元的市值。

謝金河在臉書發文指出，這幾天，美國股市在多位重量級專家大力看空中，終於突破36000點，最早喊36000的是經濟學家哈塞特（Kevin Hassett）及美國專欄作者格拉斯曼（James K. Glassman），他們在1999年聯手推出一本大作，書名就直接寫「DOW36000」，在2000年科技泡沫吹破前夕，他們就高喊美國道瓊工業指數會漲到36000！不過，經歷了22年，現在這個目標終於實現了。

他提到，全球股市在第三季受到通膨升溫，美國聯準會可能縮表及升息的影響，加上中國不斷加大監管力度，全球股市都出現回檔。道瓊指數一度下跌至33613點，這回卻展現強大的漲勢，前天，道瓊工業指數一度探頭到36009點，周二終於收在36052點，這是道瓊工業指數首度站上36000點，22年兩個專家喊出的目標也終於兌現。

「22年可說是一段漫長的旅程，這次道瓊工業指數36000點，要歸功微軟及蘋果不斷的創新高，展現長期投資的力道，單這兩家公司就創造了近5兆美元的市值。」

謝金河認為，道瓊工業指數屢創新高，也不斷打臉唱空美國股市的投資專家，像商品大師吉姆·羅傑斯說2018年是美股狂歡最後一年；葛拉漢說美股會出現史詩級的崩潰，也喊了一年多，但美股仍持續走高。未來美股仍有很多挑戰，這個道瓊36000，也給了大家很大的想像空間！