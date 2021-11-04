民進黨前主席施明德因為被動證實創黨主席江鵬堅是調查員後，引來駐日代表謝長廷反擊多次隔空交火，施明德今臉書再爆，直指謝長廷，表示「2000年那一夜，江鵬堅向我告白時，同時也坦白對我說了，你也是」。

施明德今在臉書公開「致謝長廷大使」一文指出， 昨天，才在臉書發表一篇短文，名叫〈價格與價值〉。「想不到晩上，就看到你又寫了一篇像裹腳布的長文，自誇自己一生仕途順遂如意。還要我學著點」！施說，他這種蹲苦牢25年的人，「哪能練就你那一身選舉細胞和耍嘴皮子功夫」。

施明德指出，「從當年你們披著『美麗島義務辯護律師』的肩帶（悄悄問一句，你真的是義務的嗎？還是欺名盜世的「義務」律師？）從參選市議員、立法委員、市長，靠你們律師們的彼此分贓坐上行政院長大位，再選總統」。

施明德諷刺謝長廷，自覺得意掦掦，仕途順利，就自認是飛黃騰達了。「想當年你被派進黨外臥底時，大概沒想到搭上受難者血淚的順風車可以如此一飛沖天吧」。

他說謝長廷令他憤怒的是，「為了洗刷自己的爪耙仔身分竟然敢在昨日文章內，赤裸地暗示林義雄先生和鄭南榕先生也曾被懷疑是爪耙仔！你太可惡了」！這是他有生以來，第一次聽到有人這樣侮辱林義雄和鄭南榕也是爪耙仔的嫌犯；「說出名字來，否則，就是你自己說的」。

他指謝長廷，這樣千方百計要替自己脫罪，已到完全不擇手段的瘋狂程度了。

他再爆，「2000年那一夜，江鵬堅向我告白時，同時也坦白對我說了，你也是」。所以，「你聽到江鵬堅向我告白了，你一定聯想到江鵬堅也會告訴我實情，你的底細。你才迫不急待立即跳出來替江鵬堅否認。

施明德說，已經公開對謝說：「如果你不是特務，你怎麼知道誰是，誰不是？」

他指謝，2010年高明輝在法庭上的證詞，「說出你在美麗島受難者被監禁時，蔣經國很滿意你的工作，要阮成章賞你二十萬」之後，一直狡辯到今天，「此刻看著你的種種荒唐的無賴行徑，只是讓我更加佩服江鵬堅的勇氣」。

他說，江鵬堅「2000年時就選擇跟自己的過去還有你這種人分道揚鑣了」。當年江談及「你也是」時，也順道說了一句，「你總是什麼位子都要爭，都不顧慮自己的出身」。

他說，沒有人會相信風聲鶴唳的美麗島政團時代，保密防諜人人有責的時代，也是每一個黨外人身邊都不可能沒有爪耙仔的時代 ，「美麗島軍法大審辯護律師」裡會沒有臥底的特務？這是常識。這也是台灣歷史必須揭開的謎題，不然也對不起不是特務的人。「這個歷史公案，不容永遠掩蓋。否則，我們都是不義之人」。

他說，名譽是人的第二生命，「如果你自認不是特務，不是爪耙仔，你如今最好的澄清手段，就是到法庭告我！像我告那些誹謗我的人那樣捍衛我的名節」！

他說，「你是律師，告我，你不必花錢再請律師」。「我則可能要花錢，但，我可以在法庭上要求法官調出你一生的秘密，大家一翻兩瞪眼」。「美麗島律師」是不是有其他身分的歷史公案，也可以因之水露石出。

他指出，事關國譽，因為日本人會説，台灣為什麼會派一個威權時代的爪耙仔到日本來？想幹什麼？「這次既然是你主動跳進來的，就請你不要再歹戲拖棚了。二十多年了，戲總該落幕了」。

他說，「也許你會贏。因為你是民進黨內公認最奸巧的律師。我輸了，我也喜歡甘願。因為我愛真理。我懇求謝大使趕快到法院告我」。不敢提告，那麼，「你就是爪耙仔了。你領薪水，我沒有。我沒有空理你了。法院見」。

施明德表示，他是一個在跟時間競走的人，五年多來幾近閉關在寫「這個人」回憶錄，近期將出版發行第一冊「死囚」。明年將陸續發表已完成的第二、三冊，約八十萬字。忙得婉拒一切採訪、演講和餐會，只偶爾跟好友們相聚、敘舊。

他表示，「再一次懇求謝長廷向我提告，讓這一件白色恐怖時代『袂見笑的代誌』落幕」。