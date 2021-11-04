大陸鄭州發生恐怖電梯夾死人意外。（示意圖，達志影像/shutterstock）

恐怖電梯殺人！70歲嬤遭門夾急速拖行 卡4小時腰斬慘死

大陸河南省鄭州市近來發生一起恐怖命案，一名73歲老婦正要進電梯時，門還沒完全關起來電梯就突然急速往上升，導致老婦遭門「攔腰」夾住，上半身在電梯廂內，下半身在電梯井內，老婦被夾了整整4個小時才被救出，腰部嚴重受傷當場身亡。

綜合大陸媒體報導，事件發生在10月28日上午10時許，根據電梯監視影像，10月28日上午10時46分11秒，電梯門打開，走進一位外賣小哥，73歲王姓老婦緊隨其後；46分16秒，正在關閉的電梯門碰到王婦身體後彈開，但電梯廂卻迅速往上運行，王婦失去平衡，遭電梯門攔腰夾住，上半身在電梯廂內，下半身在電梯井內。

46分24秒，電梯停止，在電梯內的外賣小哥和另一名老人試圖救援，但王婦遭緊緊夾住救不出。最後王婦約於下午3時才被救出，整整遭夾4小時，腰部嚴重受傷，早已吐血身亡。

事件發生後，社區約300多名住戶都到死者家哀悼致意，許多居民透露，社區電梯老化嚴重，曾多次出現故障，以前也曾發生突然從17樓墜到1樓的驚險事件，然而社區物業卻一直沒有處理。

社區物業表示，事故電梯已停止使用，除該電梯外，社區其餘47部電梯經過檢查，沒有安全疑慮，正常使用。目前物業公司除配合聯合調查組調查外，還在與家屬商談善後事宜。鄭州市金水區市場監督管理局表示，案件正在進行調查，具體細節不便對外透露。