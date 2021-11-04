攬貨業者捷迅（2643）公告110年前三季合併財報，營收35.47億元、年增33.08％，每股盈餘6.35元，年增25.49％，不僅連續14季EPS成長，也創下三年半連續成長的紀錄。法人估，110年全年營收與獲利也可望創下掛牌後雙雙達歷史新高的一年。

捷訊第三季營收13.45億元、年增53.54％，稅後淨利0.81億元、年增32.09％，每股盈餘2.72元，毛利率11.42％、淨利率6.07％。

捷迅總經理孫鋼銀表示，第三季海、空運，除了長期合作客戶的支持，也接獲許多電子廠等其他產業客戶，希望幫忙解決缺艙、塞港等問題，增加許多新進業務帶動營收成長，提升獲利表現。

疫情期間也與長期穩定配合的多家航空公司合作，為客戶提供解決艙位等運輸方案，因此獲頒航空貨運貢獻卓越獎牌。

展望3C、消費性電子領域等周邊產品在第四季的需求仍強，但於明年第一季受假期工作天數遞減、工廠供給端缺料影響產能，加上中國能耗雙控政策等因素，明年物流供應鏈在仍受限情況下，整體市況雖不會急速反轉，但疫情驅使帶來的結構改變，已使物流供需運作出一套模式持續運轉。

此外，捷迅也著墨在目前產業界最夯的企業永續議題，今年10月自主發佈集團首本永續報告書，以路跑結合環境、社會、治理面的ESG元素，展現具有捷迅特色的企業永續力。