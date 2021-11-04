自10月中旬起，亞洲高收益債下跌趨勢緩解，法人表示，由於亞洲高收益債收益率具吸引力，已可享有較高的息收，逢低接還可再賺資本利得。

富達亞洲總報酬基金經理人陳姿瑾表示，大陸近期政策預期將有利亞洲高收益美元債投資前景。其中，中國人民銀行及銀保監會聯合於9月底召開房地產金融工作座談會，提出「穩地價、穩房價、穩預期」的地產政策三大目標。由於人民銀行幾乎從未在正式會議中提及房地產政策，因而此次會議備受市場關注。

此外，中國人行於10月中對外表示，恒大困境及其對於大陸國經濟和金融體系造成的風險可控，且大陸央行亦將保持房地產信貸平穩有序，甚至允許銀行加快房屋貸款發放。

除了有政策面的支撐外，陳姿瑾說，就目前低利率環境來說，亞洲美元債券潛在報酬相當吸睛，以美銀美林證券債券指數來看，亞洲高收益債收益率約14.8％，高於美國高收益債的4.8％與歐洲高收益債的3.2％。此外，這樣的收益率水準，代表其中許多優質的債券出現價格錯殺的狀況，而未來投資氣氛與政策更為明朗化時，在債息與資本利得上可望擁有相當的表現空間，潛在報酬可期。