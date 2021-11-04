說道當今南韓流行樂壇的當紅炸子雞，不可能不講到IU(李知恩)與Jessi，前者以俏麗外型、空靈嗓音聞名，甚至演技精湛，主演《德魯納酒店》叫好叫座，而Jessi是唱跳女王，從聲音到身材都是徹底的歐美style，而其直率的個性，讓她成為綜藝寵兒，沒想到竟傳出，兩大天后私下遭欺負，出手的是大前輩「Jewelry」成員徐仁英，消息一出讓外界一片譁然。

作為元祖女團「Jewelry」的徐仁英，無論是表演還是上節目時，都展現女王自信，徐仁英個性非常直率，有時候甚至有點衝，但在節目紹上往往都能帶來很好的效果，沒想到這點個人特質，竟會引發這次霸凌風波。

外傳徐仁英曾將IU拉到廁所暴打，還跟個性相似的Jessi發生爭執就打了起來，事件延燒多時，徐仁英近來上《姐姐請客》受訪，不忍了發聲，表示如果她真心要打IU，「我就直接在休息室裡動手了，何必帶到廁所去？」，且IU早已出來澄清說沒這回事，但網友們還是不相信。

另外與Jessi互毆事件，徐仁英坦言曾有次鬧著玩，打了她一下，結果Jessi開玩笑回：「要打架了啦！」，結果旁邊的人就說他們要打起來了，但其實徐仁英跟Jessi有著認識10多年的閨密情，因才能開這種玩笑，「我們根本沒想這麼多」，事實上徐仁英過去也常爆出耍大牌，某次她與Crown J一起去杜拜拍節目時，傳對工作人員飆髒話，當時經紀公司為她發飆而致歉，但強調徐仁英只是情緒差而隨便罵發洩，並無針對特定對象。