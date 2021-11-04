最近，山西省忻州市原平市第一小學的一張學生情況統計表在大陸網路熱傳。

學校為了調查學生家庭的情況，將學生赤裸裸地分為11類—「領導子女」、「企業老闆子女」、「權勢壟斷部門子女」、「談戀愛的學生」、「家長有犯罪前科的學生」、「各種關係過來的學生」、「家長有信教」等分類

該表經曝光引起大陸網路輿論譁然後，原平市發布《原平市教育科技局關於對原平一小網絡輿情相關責任人追責問責情況的通報》指出，經市教科局局務會議研究決定，對原平一小在全市教科系統進行通報批評，對原平一小校長誡勉談話，給予原平一小分管副校長警告處分，取消三年級教研組長和三年級(2)班班主任當年評優評模資格，當年不得晉升職稱。

原平市教科局對此表示：「原平一小安排了對重點學生的摸排工作，在落實過程中，班主任對此項工作理解不到位、方法不恰當。」

央視網評微信公眾號4日對此評論，教育講究因材施教，現在分類依據變成：因「財」施教、因「勢」施教。夾雜著崇拜錢與權的臭味，暴露了師風師德存在扭曲，是對普通學生的莫大鄙視。儘管即時叫停調查並追責，值得肯定，但這樣的解釋，或存在可能情形，難以徹底消解家長心頭疑慮。