五倍券助陣創佳績，宏佳騰智慧電車不僅繳出10月領牌965輛的好成績，再度刷新今年單月銷售紀錄；今年前10月累計掛牌數共 6007輛表現更是穩坐「電車銷售亞軍」，截至10月31日為止，宏佳騰超過2萬名車主，累積里程1.688億公里，相當於439趟地球到月球的旅程，吸碳量已經等同53.2座大安森林公園。

宏佳騰表示，積極拓展機車產業擁有更智慧、優質的騎乘服務，宏佳騰智慧電車秉持「Future Driven驅動未來」的創新精神，透過跨領域合作整合資源，打造領先同業的車聯網技術，強化騎士安全、貼近生活的智慧服務與需求的卓越表現，短短兩年多已突破 20000名車主，深獲市場肯定。

宏佳騰智慧電車日前推出主打載貨功能、提升行車安全的三輪商務智慧電車Ai-2 Gather系列，更是結合CROXERA 5智慧儀表、CBS三輪連動煞車系統、前後大容量載貨空間、搬貨超省力、離地73.5公分高載貨平台、及省力駐車拉桿輕鬆停好車等獨具特色貼心設計配置，同時滿足物流業者對貨物運輸工具更安全、智慧化與綠能需求，提供物流人員工作上更方便、更安全的車輛選擇，成功跨足全新商用電車領域，目前已引起熱烈迴響。

宏佳騰表示，一直以來樂觀看待市場自由競爭機制，也將持續推出高CP值、智慧化的新車回饋消費者，專心做好車，才是宏佳騰關注的，目前宏佳騰智慧電車於全台已建置35間智慧電車門市，包括台北市3間、彰化縣3間、高雄市4間專屬門市。