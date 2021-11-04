台股近年震盪幅度擴大，投資人若是擔心市場波動的風險，可以考慮以穩健投入的定期定額方式參與市場，長期下來能夠將風險及成本有效攤平，富邦證券表示，定期定額是最佳選擇，提供81檔台股及52檔ETF，共計133檔扣款標的，可依個人投資屬性，選擇適合自己的投資類股，每月最低1000元就可以開始投資。

受惠去年台股大熱，大量散戶投資人湧入證券投資市場。其中又以過往少見的高比率年輕族群最受市場注目。在台股近期持續下跌、投資人信心下降的情況下，富邦證券除了觀察到過去一年來旗下年輕客群大幅增長，衍生小額投資標的的需求，也觀察到投資人在股市冷卻後，追求穩定投資標的的傾向，9月台股市場日均值雖較8月減少17％，然而定期定額成交量卻是逆勢成長5％。

為滿足投資人需求，富邦證券自今年10月16日起，追加46檔定期定額扣款標的，期望提供小資投資人一個便利且全方位的定期定額投資管道。並提供低門檻的定期定額扣款金額，每月最低只要1000元就可以約定扣款，並且每月有3天的扣款日可供選擇，投資人可以依照自身需求，彈性調整自己的定期定額扣款方式。

富邦證券本次追加的定期定額扣款標的，遍及金融、半導體、電子零組件、電腦週邊、傳產等產業類股，包含第一金、合庫金、大立光等熱門標的都在追加範圍；而早前相當受到現股當沖追捧的航運股，陽明與萬海，也同樣在這次追加標的中。

在ETF部分，還有未來科技發展主題的富邦未來車、中信關鍵半導體及元大未來關鍵科技，以及跨出台灣市場的元大S&P500、國泰中國A50、中信中國50、元大全球未來通訊及元大全球AI等標的。本次新增標的後，富邦證券將提供高達81檔台股及52檔ETF，共計133檔扣款標的供投資人選擇。

此外，針對還沒開戶、想要立即開始參與台股市場的投資人，富邦證券推出「新手上路富邦領航」活動，並且不斷優化與北富銀之串接流程，希望在股市紛擾時期，能成為客戶的財富管理好管家；即日起透過富邦證券24小時營業的線上開戶平台，完成開戶並成交一筆台股(包含個股/ETF定期定額及零股交易)，即可輕鬆領取momo幣200元，台股交易滿額再月月抽最新iPhone 13 Pro。

同時，富邦證即將重磅推出「富邦智選股APP」，透過趣味彈性的選股風格測驗，測出投資人專屬的投資屬性，再搭配各類選股策略，最後一鍵連結至全新改版的富邦e點通下單，讓投資台股變得更簡單。