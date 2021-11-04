「BIO Asia-Taiwan 2021亞洲生技大會」4日隆重登場！超過13國、650家廠商參展，在疫情和緩中，預期逾1600個攤位可望吸引10萬觀展人次。此外，也將延續實體+線上虛實整合雙軌方式，於11月4日至11月10日開放線上展覽館，協助參展商有效拓展國外商機。

亞洲生技大會是由台灣生物產業發展協會（Taiwan BIO）攜手全球生物技術創新協會（BIO International Convention）舉辦，繼今年7月21日~25日精彩的線上活動暫告段落後，備受業者期待的實體展，也於11/4-11/7至在南港展覽館2館盛大開展。 總統蔡英文以影片方式致詞，前副總統、陳建仁院士出席與國內產官學研代表及各國駐台代表處嘉賓剪綵，全球BIO主席Michelle McMurray-Heath也以影片跨海致詞，為大會一連四天的活動正式揭開序幕。

此次大會規劃共計14項多元主題展區，包括：醫藥醫材區、生技服務區、生物相似藥區、智慧醫療區、細胞及再生醫療區、精準醫療及基因檢測區、國家館區、國際醫藥區、製藥設備與儀器區、政府學研區、產學育成區、新創區，以及特設線上展館體驗區等。

亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙表示，今年亞洲生技大會將邁入第三年，國際合作更進一步具體化，目前也正積極組織「亞太生技產業國際委員會」，將匯聚台灣、美國、日本、韓國、香港、新加坡、印度、泰國等國，加強各國之間生技醫藥協會合作交流，並積極邀請國外生技製藥、投資者、智慧醫材等產業與會，提升國際產業參與。

李鍾熙表示，「全球COVID-19疫情尚未平息，生技醫藥產業更要挺身而出，在危難中緊密合作，展現檢測、疫苗、藥物的關鍵防疫研發能量；此外，台灣生技產業面臨市場小、資源不足的挑戰，不論在生技的創新、製造、與銷售都需要共同努力和國際接軌，若不能在此時加把勁把產業擴大，就會面臨邊緣化的危機。 除了大會展覽，台灣生物產業發展協會也將在亞洲生技大會實體展開幕典禮中，舉辦「2021 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」頒獎典禮，由前副總統陳建仁院士親自頒發獎項。本年度「產業金質獎」，由生達化學製藥、明達醫學科技獲得；「潛力標竿獎」由長聖國際生技、安特羅生技、瀚源生醫、心誠鎂行動醫電、綠茵生技獲得；「產業創新獎」則由逸達生技「柳菩林前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI緩釋針劑」、醫盟科技「EpiFaith智慧型穿刺定位裝置」、葡萄王「護眼蟬花發酵菌絲體」及食品所「植物蛋白肌理化技術」獲得。

雖然因應疫情，原定於7月舉辦的亞洲生技大會改採全線上活動，但仍受到各界熱烈響應。共有300家公司參與、創下近5萬線上參觀人次，也獲得自歐、美、亞、澳洲500餘家公司，參與線上展覽與公司展覽說明會；全球BIO別具特色的一對一商機媒合會，也吸引到400家公司媒合、帶來共計4000筆媒合邀請。