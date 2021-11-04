美國加州警方表示，因爭執要不要戴口罩，西南航空一名機師日前在下榻旅館毆打一名空服員。疫情以來航空界暴力頻傳，爭執從天空到地上，從乘客打空服員到機組員之間互毆。

總部在聖荷西（San Jose）的「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，加州聖荷西警方指出，10月18日，在聖荷西一處旅館，有西南航空的機師為了「要不要戴口罩」與另一名機組員起衝突，全案已交由聖克拉拉郡（Santa Clara County）檢察官辦公室調查。

西南航空發言人表示，機組員在過夜旅館發生歧見，相關員工在事件調查過程中已被要求休假。

疫情以來美國航空業頻繁傳出暴力事件，數量創新高。報導指出，截至上個月，美國聯邦航空總署（FAA）已收到4941件飛機乘客不守規矩的案例。上一次航空業發生類似一連串暴力事件的時間點是1995年，約為310件。

一名來自加州爾灣市（Irvine）20歲徐姓男子（Brian Hsu）11月1日在從紐約飛往南加州的美國航空（American Airlines）班機上，毆打空服員，致嚴重受傷，班機改在科羅拉多州丹佛降落。徐姓男子將面臨長達20年徒刑。

今年5月西南航空從沙加緬度（Sacramento）飛聖地牙哥的一個班機在降落前，一名加州女性乘客被要求繫上安全帶、收起小桌板和戴上口罩，她反而毆打空服員、拉扯空服員頭髮，以致空服員斷了兩顆牙齒、眼睛下方縫4針。