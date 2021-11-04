《星條旗報》3日報導，美五角大廈釋出最新中共軍力報告，點出中國大陸持續且快速的軍事發展；報告除指出北京在核武計畫與極音速飛彈的快速成長外，還點名北京利用新冠肺炎將海外駐軍正常化，進而擴張國際影響力並向他國擴張。

報告指出，北京的戰略目標為2049年實現「中華民族的偉大復興」，進而趕上、甚至超越美國影響力與權力；取代美國在印太地區的同盟與安全夥伴關係，修正國際秩序使其更有利於北京的極權體系與國際利益。

※軍事預算成長6.8%

《星條旗報》表示，中共軍力報告旨在向美國國會介紹中國大陸的最新軍事發展，並聚焦於北京在2020年的活動。2021年的報告呼籲防長奧斯汀日前言論，警告中國大陸在印太地區的行動愈來愈具侵略性，已成為美軍「進逼的威脅」。與此同時，大陸快速的軍事發展還結合其國際擴張野心。

報告警告，延續過去20年來的國防預算持續成長，共軍在2021年的軍事預算成長6.8%，在全球僅次於美國。不過，大陸官方發布的軍事預算隱藏數項支出。換言之，共軍實際用於軍事的開銷會高於官方帳面數字。

報告表示，共軍作戰部隊的現役人數約97.5萬人，海軍艦艇約355艘，為世界上規模最龐大的艦隊，空軍更以逾2800架戰機在全球航空部隊中排行第三。

美官員強調，大陸「正尋求建立更強大的海外後勤與基礎設施，好讓解放軍進行長程投射與維持海外軍力；這不僅是在印太地區中直接與北京相關的區域，而是整個印太區甚至是以全球為範圍」。圖為大陸海軍潛艦指揮官，與智利瓦巴萊索（Valparaiso）陸僑握手。(圖/路透社)

※鐵了心擴張國家權力

報告形容北京「鐵了心以更廣泛的努力擴張國家權力」；北京也認為美國「愈來愈打定主意圍堵」大陸。此外，隨著新冠肺炎在全球大流行，北京利用這個在2019年12月首次於大陸發現的病毒，進行防疫相關援助進而將海外駐軍正常化，並與外國軍隊建立更密切的連結。

報告指稱，「北京利用國內成功抗疫與援助國外的事蹟，試圖轉移新冠病毒與初期疫情向全球擴散的責任，這讓大流行成為北京外交政策背後的推動力」。北京透過向國外提供新冠病毒的援助以實現此一目標。

例如，大陸向東南亞、歐洲與南美洲國家提供篩檢器材、防護裝備、疫苗與其他抗疫物資。這些努力結合各種保護海外軍事的行動，證明北京希望「為自己在全球創立更重要的角色」。

《星條旗報》指出，自北京於2017年在非洲吉布地開設首個海外駐軍基地以來，美國便持續關注大陸海外軍事發展。共軍軍力報告則指稱，今日北京正在海外尋求更多軍事設施，以進行全球軍力投射。

報告表示，北京「正尋求建立更強大的海外後勤與基地基礎設施，好讓解放軍執行長程投射並維持海外軍事權力。隨著北京全球軍事目標的發展，大陸軍事後勤網路與軍事設施不但能干擾美軍作戰，還可支援針對美國的進攻作戰」。

報導點名柬埔寨、緬甸、泰國、新加坡、印尼、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿拉伯聯合大公國、肯亞、塞席爾、坦尚尼亞、安哥拉、塔吉克，是北京考慮設立軍事基地的熱門地點。

在2020年中共軍力報告中，美方已披露大陸海外軍事基地野心，這意味著北京決心讓其武裝力量更積極的參與推動國家的外交政策。美官員強調，大陸「正尋求建立更強大的海外後勤與基礎設施，好讓解放軍進行長程投射與維持海外軍力；這不僅是在印太地區中直接與北京相關的區域，而是整個印太區甚至是以全球為範圍」。