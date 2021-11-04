1名女子日前在台北市北投騎車欲停入一處車格，遭1名婦人強行以身體佔位，婦人狂嗆「我老公要停」，並辯她先看到車位的，但女子不願退讓，解釋她的機車已先到車格前，而婦人的丈夫到現場後也強行欲停入，女子最後報警並錄影蒐證，對方夫妻檔甚至罵「我沒動手、沒傷妳，還要報警，真不懂事耶」。

該女子在臉書「爆料公社」發文，她在前天（2）騎車準備停入1處停車格時，遭到1名婦人以「身體佔位」，該婦人表示她的丈夫在不遠處就要停入，車格是他們先看到，但女子表示她已將機車先騎到車格前，之後婦人丈夫騎來欲強行停入，甚至朝女子催油門、作勢衝撞，她決定報警，對方夫妻檔仍相當強勢怒罵，最後得知警察快到才騎車離開。

婦人的丈夫到現場後也強行欲停入，女子最後報警並錄影蒐證，對方夫妻檔甚至罵「我沒動手、沒傷妳，還要報警，真不懂事耶」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該女子也曝光當時手機錄下的影片，影片中男子不滿遭拍攝，對女子嗆說「我沒有傷害你，還要叫警察，什麼叫保護妳自己？」之後他與妻子也拿出手機反拍，妻子嗆說「為了1個車位，說什麼我人體佔位，我沒有動手、沒傷到她，這個人好不好笑」，男子也對路人說「為了1個機車位報警啦，很好笑耶」，最後暴怒罵「請關掉了，我不想讓妳照啊」。

其他網友則留言「感覺不是很老夫妻，卻很敢倚老賣老，被po出來了真是丟臉」、「這種人就是怕警察」、「難怪會當夫妻」、「汽機車位本來就不能人體佔位了，這道理還不懂」、「以後屢勸不聽就直接叫警察，不必在那裡你一言我一語的」、「丟人現眼」、「一對寶」。