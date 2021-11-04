國泰金(2882)旗下國泰人壽陸續推出多項數位化服務，繼上月獲金管會核准，成為保險業第一家開辦視訊(遠距)投保業務的人壽業者後，今日再度推出業界首創「groupins+國泰團險數位家」，高度整合企業團險各項商品與服務，讓企業用戶可以透過平台快速掌握完整團險資訊、3分鐘線上取得客製化報價，「groupins+」大幅提升團險投保效率。

根據勞動部資料顯示，近年5人以上的企業家數與員工人數持續成長，總投保員工人數已達近千萬人，然而2020年台灣團險保費卻佔整體壽險保費收入不到1％，團體保險市場仍有大幅成長空間。

國壽總經理劉上旗表示，團險市場深具發展潛力，同時觀察到中小企業、新創公司於團險投保高度依賴人員服務，導致投保流程耗時長、商品選擇少、彈性低等痛點。國壽運用數位與技術能力打造groupins+團險平台，讓企業客戶3分鐘即可取得精準報價，建立嶄新高效率的數位投保體驗。本次國壽推出「groupins+國泰團險數位家」，不僅將團險體驗數位化，更將企業客戶在投保團險時的各種服務需求與功能進行高度整合，著重平台介面操作的便利性，也講求服務快速和操作體驗。

groupins+將自主權交還給用戶，建立如同電商般「自己挑、自己選、自己組」的購物模式，提供自行選擇商品、場景分類套餐與互動填答三種方式，協助企業人資輕鬆完成團險方案規畫作業。企業人資可以透過平台的12種多元主題式場景，選擇商品套餐，並依照實際需求增減與調整保障內容。平台也為新手人資設計「互動填答」機制，只需1分鐘分析保障需求，即可獲取最佳推薦方案。

國壽數位轉型辦公室協理林佳穎表示，國泰在短時間創造彈性自組的數位團險體驗，主要是透過建置完善的中台微服務架構，支援數位場景及應用發展，以數據打造客戶專屬性。同時應用領域驅動設計(Domain Driven Design)方法論定義團隊共通語言，匯集程式與業務邏輯等領域知識至開發模型中，讓跨部門團隊可以因應外在環境變化加速達成共識，以解決複雜業務問題、敏捷開發新功能模組。