振興五倍券助陣創佳績，宏佳騰(1599)智慧電車持續穩坐電車銷售亞軍寶座。根據2021年10月監理站資料統計，在電動機車銷售部分，宏佳騰智慧電車繳出單月領牌965輛，再度刷新今年單月銷售紀錄；今年1到10月累計掛牌數共6007輛，穩坐電動機車銷售亞軍，僅次於GOGORO。

宏佳騰也表示，公司一直以來樂觀看待市場自由競爭機制，將持續推出高CP值、智慧化的新車回饋消費者。針對同業在成長數所做的文章，未來不會多做回應。

此外，目前宏佳騰智慧電車於全台已建置35間智慧電車門市，包括台北市3間、彰化縣3間、高雄市4間專屬門市。

宏佳騰強調智慧電車持續穩坐電車銷售亞軍寶座，公司推出自有品牌電動機車兩年多已突破2萬台，獲市場肯定。並同時在10月初響應政府發行振興券活絡經濟政策，推出多項購車優惠，因此搶得市場先機，締造出色的銷售成績。

宏佳騰今年前三季營收26.2億元，比去年同期增長15.81%，再創同期新高。

宏佳騰智慧電車以全新次世代CROXERA 6智慧儀表系統的Ai-1 Ultra ABS，結合選配升級行車紀錄器打造業界首創的「DAPS死角預防系統」之優異技術，獲得2022年第30屆台灣精品獎。

另外，日前推出主打載貨功能、提升行車安全的三輪商務智慧電車Ai-2 Gather系列，結合CROXERA 5智慧儀表、CBS三輪連動煞車系統、前後大容量載貨空間等配置，進一步跨足全新商用電車領域。