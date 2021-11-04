新冠肺炎突破性感染頻傳，包括美國、以色列都已展開第3劑疫苗施打。長庚醫院今宣布，將展開疫苗第3劑混打計劃，該計畫1周前通過衛福部核准，將於下周啟動，鎖定已接種2劑AZ且第2劑滿3個月以上的第一線醫護人員、航空機員接種加強劑，分組接種高端、BNT、莫德納以及半量莫德納，各收100人，並在接種1個月、6個月、12個月時測試抗體反應，盼作為政府擬訂第3劑疫苗施打政策的參考。

長庚醫院新冠疫苗接種推動團隊總指揮暨林口長庚醫院副院長邱政洵表示，疫苗雖具有很好的保護力，但免疫力仍會隨時間而下降，優先施打疫苗的各國皆面臨突破性感染問題，尤其是現印度變異株（Delta），更讓防疫面臨挑戰，除傳染力強，免疫逃脫的特性也讓各國重新審視自身的疫苗政策，包括以色列、美國都已相繼開始追加第3劑，第3劑混打試驗勢在必行。

邱政洵表示，長庚醫院上周通過衛福部核准進行第3劑混打試驗，預計將在下周啟動。這項試驗為前瞻性試驗，鎖定的對象是接種2劑AZ疫苗，且第2劑接種滿3個月的第一線醫護人員、高接觸風險的航空機組員等，接種第3劑高端、BNT、莫德納以及半量莫德納，各收100人，合計收案400人，並追蹤1年，了解抗體持續性。施打後每隔1個月、6個月、12個月，將進行抗體及T細胞、B細胞反應測試，第1個月結果出爐時將會有初步報告。

對於符合資格者要如何加入試驗？邱政洵表示，長庚醫院規劃針對航空公司張貼海報招募，而醫護人員則是從長庚開始收案，希望可以透過此第3劑提升重點族群的疫苗保護力。

長庚決策委員會主委暨林口長庚醫院院長程文俊表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，長庚醫院致力於各項防疫任務，維持抗疫醫療量能，亦積極執行各項疫苗相關研究，以期讓台灣的疫苗政策運用能達到最大的彈性。目前長庚醫院進行第2劑疫苗混打的臨床試驗已收完案，將開始展開第3劑混打試驗。

程文俊表示，此第3劑疫苗施打試驗為領先世界趨勢的試驗設計，也預期可對台灣目前因疫苗到貨不均的現象提供適當的政策建議，使疫苗分配及使用可以達到公衛利益的最大化。