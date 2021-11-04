教育部體育署發行的200萬份動滋券今已全數抽出，動滋券可用在運動賽事、運動中心，使用期限到明年6月20日為止。《中時新聞網》也整理出過去四周的中獎號碼給民眾參考。
面額500元的動滋券在每周四上午會抽出中籤者，抽籤日期分別是10月14日、10月21日、10月28日、11月4日，總計抽出200多萬名的幸運兒，今天已全部抽出來，而過去四周的中獎號碼如下：
第一周：
97、13、19、55、71、93、381、734、644、453、985。
第二周：
91、11、04、18、57、498、756。
第三周：
82、45、57、53、00、546、855、865、012、983。
第四周：
30、03、51、88。
動滋券的使用期限會因為中籤日期不同，而有些微的差異。在第一周與第二周中籤的民眾，使用期限為今年11月1日至明年6月30日止；第三周和第四周抽中的民眾，則要等到今年11月11日才可以開始用，最終使用期限則同樣都是明年的6月30日。
文章來源：動滋券官網
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