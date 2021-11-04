土城砂石車斗誤勾加油機 油管斷裂驚險畫面曝 10:562021/11/04 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市土城區李姓男子今7時許駕駛砂石車前往中央路三段一處加油站，未料李男加完油後，車斗後方鐵條勾到加油機，砂石車駛離後，將加油機和收費亭拖毀，造成內部油管斷裂，警消獲報後也緊急拉起封鎖線。（土城分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市土城區李姓男子今7時許駕駛砂石車前往中央路三段一處加油站，未料李男加完油後，車斗後方鐵條勾到加油機，砂石車駛離後，將加油機和收費亭拖毀，造成內部油管斷裂，警消獲報後也緊急拉起封鎖線。（土城分局提供） 新北市土城區李姓男子今7時許駕駛砂石車前往中央路三段一處加油站，未料李男加完油後，車斗後方鐵條勾到加油機，砂石車駛離後，將加油機和收費亭拖毀，造成內部油管斷裂，警消獲報後也緊急拉起封鎖線。（土城分局提供） 新北市土城區李姓男子今7時許駕駛砂石車前往中央路三段一處加油站，未料李男加完油後，車斗後方鐵條勾到加油機，砂石車駛離後，將加油機和收費亭拖毀，造成內部油管斷裂，警消獲報後也緊急拉起封鎖線。 警消表示，加油機及收費亭毀損無造成任何人員傷亡，目前已派遣消防人力，將油管線路關閉，並建立封鎖線、架設水線警戒，防止火警發生。 東港迎王再掀高潮 王船遶境「赫立機群」搶拍震撼畫面 土城男頻闖紅燈還逆向蛇行 自撞電線桿後遭逮 躲警原因曝 #加油機 #砂石車 #油管 #斷裂 #收費亭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 詐團扮假公安專騙陸民眾 特警攻堅圍捕畫面曝 14:102021/11/03 社會 長榮機師確診Delta 基因序列出爐曝感染地點 15:222021/11/01 生活 在餐廳點飲料千萬別加冰塊 專家曝超噁畫面 網全吐了 13:212021/10/27 搜奇 街頭追緝畫面曝！毒蟲巧遇「萬華緝毒王」心虛落跑狼狽自摔 15:362021/10/28 社會 驚險影片曝！廢棄保險箱藏子彈突炸開 萬華清潔員2人輕傷 15:042021/11/02 社會 陳亭妃扮媽祖拍戲 她看完播出畫面：差點鮮血吐出來 12:322021/11/01 政治 驚悚影片曝光 女騎士控砂石車頂2下害慘摔 行車紀錄器還原真相 09:562021/10/29 社會 台南白河水庫展開清淤規畫 警加強取締周邊道路砂石車違規 19:242021/10/27 社會 陸軍機大規模擾台 衛星照曝起飛地點 09:552021/10/29 軍事 砂石車疑不滿鑽車 強頂「女騎士兩下」害慘摔 家屬求真相 08:322021/10/29 社會 《隨扈亮槍》馬英九總統車隊 險遭衝撞府砂石車駕駛絕命追殺 10:282021/11/03 社會 社會熱門新聞 76行者擋人財路 王薇君突辭發言人：不然要穿防彈衣了 - 社會 詐騙集團大哥遭殺害成水流屍 蛇蠍酒店女曾是帥氣中性模樣 - 社會 蛇蠍酒店女殺包養男棄屍 父母、弟弟疑涉案全遭聲押 - 社會 包養男遭蒙眼綁手成流水屍 專家曝：不讓死後能回來復仇 - 社會 高雄恐怖車禍慘狀曝！2車擦撞「車頭橫插」分隔島、車門撞爛前輪噴飛 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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