新北市土城區李姓男子今7時許駕駛砂石車前往中央路三段一處加油站，未料李男加完油後，車斗後方鐵條勾到加油機，砂石車駛離後，將加油機和收費亭拖毀，造成內部油管斷裂，警消獲報後也緊急拉起封鎖線。（土城分局提供）

新北市土城區李姓男子今7時許駕駛砂石車前往中央路三段一處加油站，未料李男加完油後，車斗後方鐵條勾到加油機，砂石車駛離後，將加油機和收費亭拖毀，造成內部油管斷裂，警消獲報後也緊急拉起封鎖線。（土城分局提供）

新北市土城區李姓男子今7時許駕駛砂石車前往中央路三段一處加油站，未料李男加完油後，車斗後方鐵條勾到加油機，砂石車駛離後，將加油機和收費亭拖毀，造成內部油管斷裂，警消獲報後也緊急拉起封鎖線。

警消表示，加油機及收費亭毀損無造成任何人員傷亡，目前已派遣消防人力，將油管線路關閉，並建立封鎖線、架設水線警戒，防止火警發生。