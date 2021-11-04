台北市長柯文哲4日前往議會針對重大工程進行專案報告，柯表示，環狀線第一優先，行有餘力才蓋汐止民生線，而南北環半年內可以開工，東環要拖到2023才可開工。

柯文哲說，未來十年北市最優先的工程是環狀線，內湖交通問題沒有環狀線沒有終極解決問題，環狀線49公里上面有42個車站，其中有16個轉運站，不僅跟捷運，跟台鐵、高鐵都有交會點，跨過雙北14個行政區，包括新北知識產業園區、東區門戶計畫、內湖科技園區。

柯文哲說，「環狀線一定要一車到底」機電系統不可以兩個標，環狀線一定只有一家公司經營，不可能開到一半換車或換機電系統，北市未來公共工程資源，環狀線第一優先，南環、北環、東環還要加2300億，耗掉北市大部分工程的錢，他重申「不管怎麼樣，環狀線是未來十年北市最優先的公共工程。」

柯表示，現在南北環因為物價上漲流標兩次，不太贊成低價搶標在做，從680幾億再追加90億重新上網，東環段在行政院審議，環評送到環保署，都是計畫變更案北市再審，「南北環只要招標出去隨時開工」，只是物價上漲流標兩次，南北環半年內可以開工，東環要拖到2023才可開工。

柯文哲指出，在他任內「民生汐止拖在那」，對北市來講資源這麼多，環狀線第一優先，環狀線就吃掉2300億，還有沒有多餘錢蓋汐止民生線？那條估計1000多億，就北市立場，也許有一天環狀線蓋完，行有餘力才去蓋汐止民生線。

柯文哲說，基隆捷運沒有基隆，正確來講基隆捷運是民生汐止線的延伸線，這比較合理，那條延伸線要不要進基隆就可另外考量，現在規畫只做基隆捷運沒有連到台北，若從基隆到台北，直接坐台鐵就好，何必坐台鐵到八堵再換捷運線，到南港再到台北？直接到台北就好，真正要解決基隆捷運，它應該是民生汐止線東延段，相信下一任市長會把環狀線當第一優先。