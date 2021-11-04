過去紅極一時的日本女星華原朋美2年前未婚生子，今年8月宣布升格人妻與經紀人男友結婚，近日她上綜藝節目自曝從1995年出道後雖然有許多代表作，卻從未拿到任何版稅，等同做了白工快26年，她粗估至少有上億日圓，還加碼點名當年非常怨恨某位女性，但未說出對方身分。

華原朋美在90年代走紅，2年前她宣布當媽，但沒透露孩子的爸爸身分，去年初她和經紀公司解約，日媒報導她將賺錢打算轉往官方歌迷會，開出高等級的VIP會費一年要價36000日圓，約1萬出頭台幣，後來她發文稱有鐵粉喊太貴不想加入，令她心灰意冷，接著改口說沒差，「以後好好珍惜那些真心喜歡我的粉絲比較重要」。

今年8月華原朋美被爆升格為人妻，她和新婚老公被拍帶兒子上街約會，男方不時還會跟華原朋美的兒子玩耍，一家三口感情不錯，同月17日也就是華原朋美47歲生日這天，她大動作開記者會承認婚訊，透露神秘老公是她的經紀人，兩人兩年半前認識，去年11月時重逢，今年3月對方開始擔任她經紀人，兩人於公於私都關係親密，對方更承諾：「絕對會讓妳幸福」，才讓華原朋美點頭嫁人。

近日，華原朋美上節目《可以幫你算命嗎》被占卜師直斷是好騙的類型，私下容易相信人，華原朋美不否認，更自曝1995年後就沒拿過任何版稅，損失至少上億日圓，她先前事業愛情都不得意，鬆口多次計畫引退最後都放棄，引來其他來賓大讚她歌聲好，拯救了不少歌迷，華原朋美則嘆氣表示：「但我卻沒辦法拯救自己」。