30歲林女坦承將年長21歲的張姓男友殺害棄屍，如今長髮大眼、一臉無辜的濃妝短裙裝扮，與2年前短髮帥氣的中性裝扮，落差很大。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

林女的父母和弟弟，遭彰化檢警列為命案被告，今天凌晨向彰化地院聲請羈押禁見。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化驚傳離奇命案，家住北部的51歲張姓男子，與30歲林姓女友南下彰化遊玩，最後卻被人發現成為一具浮屍，林女初步坦承殺人，但卻未鬆口詳細的殺人動機與手法；為防串供、湮滅罪證，彰化檢方4日凌晨檢方將林女3名家人，並向彰化地院聲請羈押禁見。

張男遭殺害後，頭部和全身套上黑色塑膠袋綑綁貼膠帶，正面和背面還綁上兩塊合計40公斤空心磚，檢警懷疑殺人棄屍過程並非僅林女一人所為，因此進一步訊問林女50歲的父親、49歲母親和24歲弟弟，果然3人均坦承有出現在命案與棄屍現場。

然而四人供詞避重就輕，且與檢警掌握的跡證有諸多出入、不符，為防4人串供、湮滅罪證，4日凌晨檢方緊急將林女3名家人列為被告，並向彰化地院聲請羈押禁見。林男究竟如何被殺害、致命傷為何？都是檢警調查重點，有賴遺體解剖結果報告釐清。。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，東螺溪發現的水流屍命案，死者頭部及腳部有纏繞塑膠袋及童軍繩，身體綁有空心磚，應係外力介力，有他殺嫌疑，並確認死者為已報失蹤之張姓男子。

葉建成說，檢警相驗時，初判遺體外觀於頸部及腹部疑似有皮下出血，惟因遺體已有部分腐壞，無法確認致死原因，2日進行解剖，並送法醫研究所鑑驗，以釐清死亡原因。

據悉，張姓死者離婚後交往複雜，且自身還有背了多件詐欺官司，他和林女交往分分合合，近日復合後南下彰化遊玩，親友也知情，直到10月中失聯後，兒子和友人察覺不對勁，報警緊急協尋。

根據林女臉書狀態，自述性別傾向為「T」，2年前上傳的照片，仍是帥氣短髮的中性裝扮，與近年長髮大眼、濃妝撫媚的模樣落差甚大，是否家庭經濟出現危機才決定下海到酒店上班賺錢養家？殺人動機是為財、為情？都是檢警偵辦釐清的重點。

林女老家鄰居表示，林女父母近年經常為錢發生爭吵，聲音常常吵到左鄰右舍都聽得到；而張男買給林女的那輛白色BMW，之前經常來訪，甚至有時會在林家住過夜，由於車牌諧音近似「你就奇葩」，讓左鄰右舍印象深刻，一看就知道那個台北來的又來找他。對於竟會發生命案，都感到不可思議。