遊戲機大廠任天堂預計4日發表上季（7至9月）財報，眼前市調機構Quick調查的分析師預期任天堂上季淨利917.4億日圓（約8.1億美元），較去年同期的1066.4億日圓下滑14％。

分析師預期任天堂上季營收也較去年同期下滑11％至3655.6億日圓，主因是上游供應鏈缺貨衝擊任天堂遊戲機產量。《日經新聞》2日曾報導，任天堂今年度（明年3月底止）Switch產量恐怕少於去年度。