任天堂上季獲利估下滑14％ 11:072021/11/04 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遊戲機大廠任天堂預計4日發表上季（7至9月）財報，眼前市調機構Quick調查的分析師預期任天堂上季淨利917.4億日圓（約8.1億美元），較去年同期的1066.4億日圓下滑14％。 分析師預期任天堂上季營收也較去年同期下滑11％至3655.6億日圓，主因是上游供應鏈缺貨衝擊任天堂遊戲機產量。《日經新聞》2日曾報導，任天堂今年度（明年3月底止）Switch產量恐怕少於去年度。 《電子商務》網家Q3獲利年增33％ 前3季每股盈餘2.37元 《航運股》捷迅Q3獲利創高 前3季每股賺6.35元 #任天堂 #日圓 #遊戲機 #較去年同期 #下滑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 精測10月營收年增16.5％ 攀峰 04:102021/11/04 證券．權證 捷迅連14季獲利走揚 Q3每股盈餘2.72元 10:402021/11/04 財經 豐謙前三季EPS5.8元 Q3獲利單季新高 10:402021/11/04 財經 股市短波－達欣工 前三季EPS 2.64元 04:102021/11/04 證券．權證 宏碁Q3獲利11年新高 04:102021/11/04 財經要聞 《通信網路》互動Q3獲利年增3.6倍 Q4會更好 08:522021/11/04 財經 《半導體》矽格Q3獲利連3季攀峰 前3季已創年度新高 08:182021/11/04 財經 緯穎第三季賺逾一股本 04:102021/11/04 產業．科技 瑞智 全年銷售數拚新高 04:102021/11/04 證券．權證 《鋼鐵股》春雨第三季EPS0.9元、前3季2.26元 08:012021/11/04 財經 《電子通路》燦坤前3季獲利倍增登8年高 EPS達2.74元 10:342021/11/04 財經 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 任正非殺出一條血路 華為5大軍團來了 - 要聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 婆媽的最愛 全聯獨霸憑什麼？粉絲點出1優勢強到爆：誰能贏 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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