富達領先指標(FLI) 顯示，全球經濟成長逐漸從解封後高速成長回復到正常成長步調，但大多數國家的PMI指數仍維持在50榮枯點之上，然而全球經濟復甦卻不均衡，尤其在全球股市已來到相對高檔之際，未來投資應掌握趨勢。

儘管宏觀背景和寬鬆的貨幣政策已超過增長高峰，但隨著ESG和新技術帶來的經濟結構性趨勢改變，企業獲利和企業資本支出穩健增長，富達國際認為此經濟循環週期仍處於中期，並未步入衰退，因此仍偏向看好可受惠這些大趨勢的優質股票。

隨著冬季將近，富達國際將繼續密切關注能源短缺和供應鏈瓶頸等問題，因為預期這可能會使通膨持續，進而增加市場波動度。此外，中國大陸在處理其房地產業方面也存在尾端風險，即使近期官方政策方向似乎出現放鬆態度但市場仍採半信半疑的看法，因此將繼續密切關注相關政策的發展。

預期市場可能產生更多波動，但並不致脫軌，因此富達國際將評估波動性所產生的機會，以伺機逢低加買股票部位，尤其是偏好已開發市場和評價便宜的亞洲股票。

除上述觀察與策略，根據富達長期的研究發現，儘管各產業在整體週期中的表現各不相同，但採取積極主動且長期投資更有機會獲得較好的報酬。仔細觀察3至10年間的產業發展，可以看出一些將受益於大趨勢的主題，建議投資人可以著眼於趨勢所能帶來的成長動能，搭配投資組合的配置長期佈局，避免受到短期市場波動的干擾，透過長期投資的累積，獲得更有利的報酬成果。