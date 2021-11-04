三商家購（2945）在疫情趨緩下，Q3獲利季增、年增雙位數成長；第三季單季稅後淨利7414萬元，單季每股盈餘1.24元，超越去年單季EPS1.11元，年成長逾11％；累計前三季EPS2.41元優於預期，第四季五倍券助攻，加上五倍券使用較去年三倍券增加一倍以上，預料Q4營收有望持續創新高。

三商家購第三季度財報顯示，單季營收37.1億元，較同期成長6.9％，稅前淨利9369萬元，超過去年同期8949萬元，第三季單季稅後淨利7414萬元，單季貢獻每股盈餘1.24元，超越去年單季每股盈餘1.11元水準。

在累積營收部分，1~9月營收累計107.77億元，年增8.23％；毛利率24.61％，亦超過去年24.49％，主要來自規模經濟及疫後產品組合調整發揮成效稅前淨利1.81億元，亦優於去年1.71億元，每股盈餘2.41元；自10月挾著振興券加碼利多，五倍券使用比起去年增加一倍，預期有效帶動第四季整體業績走高。

三商家購董事總經理邱光隆表示，第三季業績表現已超越預期，推動第三季表現的關鍵來自疫後規模經濟影響，自身供應鏈與跨界服務合作的重新布局。供應鏈部分，持續強化Go美廉網路商品線，並且擴充無人貨架美廉便利架端點，預計2023年完成千座佈點 ; 跨界合作部分，擴大與外送平台foodpanda生鮮雜貨的合作，提升O2O實力，實現250公尺以上到三公里距離皆享有店到宅的外送服務。

此外，實現離家近的核心價值，第四季開通蝦皮店到店示範店，瞄準取貨人流所帶來的商機。展望未來，多項服務接力開通，可望為美廉社帶動單店來客20%~30%成長。緊接著，年底大型節慶緊接而來，政府振興五倍券發放以及門市多項跨界服務輪番上場，消費者購買熱度將持續到過年，各項利多加持預期第四季將迎來正面且強勁的表現。