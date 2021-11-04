年底四大公投在即，台北市長柯文哲今(4日)在廣播節目中直言，「核四我也贊成不蓋」，但自己則是同意「反萊豬」、「護藻礁」，並說出詳細理由，至於公投綁大選，他則未做出明確回應。

柯文哲今接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，提到四大公投案時，他說，公投是很悲哀事情，公投是個討論，是要理性思考，自己已經想好標題，「我們不跟國民兩黨在那邊圈圈叉叉」，現在都只訴諸意識形態，然後統獨又跑出來，這些都是民生議題。他認為，台灣公投問題到最後都沒有討論，就是意識形態。

黃暐瀚問柯文哲有關對於「重啟核四」公投案立場，柯回應，如果不蓋後面一大堆問題，因為天然氣比煤炭貴，而且依照蔡總統計畫，電費全部要漲價，「核四我也贊成不蓋」，但不蓋後遺症很大，大家要有心理準備；他提到，根本蓋不下去了，因為核四是要重啟還是重改要講好，當年設計還能用嗎？還是要重蓋？現在要重啟商轉，還能用嗎？還有一點，台灣沒有辦法做出8公里以上疏散計畫，如果發生意外台灣就滅國了，沒有人會寫疏散計畫。

柯文哲指出，核四不蓋的配套措施要想法，一旦興建核四的3000億結帳，台電馬上破產，2025非核家園要拿掉核電占發電量12％，綠能要從5.4％增加到20％，若寫不出流程圖都是屁話，風力發電在台灣風最大是在冬天、耗電是夏天，要怎麼儲能。他強調，大家可以理性討論，但不能每次都講美好的一面，不美好的都沒講，一些小老百姓想說算了，反正核電爆炸可能幾百年才會遇到，願意冒風險享受便宜的電。

柯文哲說，核能退出用綠電補足，電費一定漲，每戶1年要多3萬元電費，到時候蔡總統已經卸任，民進黨政府今天講一大堆，卻有沒有對民眾講電費要漲了，大家準備好了沒有。

至於「珍愛藻礁」公投部分，柯文哲表示，核四不要啟用，要關掉核二、核三，現在沒有深澳電廠，又沒有大潭天然氣發電廠，綠能補不上來就掛了，為什麼一個政府把人民逼到走投無路，他會蓋「賭爛票」保留藻礁，天然氣很難儲放，設在海象最差的地方，颱風一來恐怕就停了。

柯文哲直言，這是環保題，講到藻礁我就有氣，當年民進黨高層把深澳電廠計畫停掉，「我跟你講，當時蓋電廠，民進黨派了一位高層來找我，還跟我講柯P你一講聲量太大，強調深澳電廠是國民黨時代做的，他們算過北部發電機組一定要蓋，叫我不要講話，因為聲量太大」；柯接著說，結果有一天晚上，突然說北部電夠了深澳不蓋，心裡真的是圈圈叉叉，這個就是政治凌駕專業，所以藻礁我說保留是因為內心心情是「懲罰民進黨」，老是政治凌駕專業。

柯文哲提到，最氣是政府把人民逼到走投無路；黃暐瀚接著問，所以市長基於某種理由這題可能會投贊成、保留藻礁，沒有錯？柯回「對啊」。

另外，被問及「反萊豬」公投案，柯文哲表示，這個是這樣，源頭管理、明白標示，早就跟你講，你不要，那乾脆通通不給你進來，「我還特別去行政院多麼好心，說源頭管理、明白標示，結果搞個丁丁統編，丁丁就掛了」、「萊豬我一定不讓他進來，只好反對」。

最後針對「公投綁大選」，柯文哲未明確表達支持或反對，他說，如果讓每個人投票要站一、兩個小時，那大家自然沒有意願，一旦分開投票，投票率會很低，2018年的投票時很多人就是排太久受不了，像他去排隊投票，前面3個跑掉，都是要投他的，因為對方一直跟他聊天，聊了一小時，不投給我不會跟我聊這麼久，我自己排一個小時半；他說，這題目不是是非題，是一種討論題，可以討論，但國家也不進步，只會用意識形態把人民逼到走投無路，「我就很氣這種局面」。