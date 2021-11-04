立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、衛福部等部會針對「勞動部擬開放移工入境相關防疫規劃準備工作，以及我國現階段產業缺工狀況及改善計畫」專案報告。（林良齊攝）

據統計，我國目前有69萬餘名移工，但接種過第一劑疫苗人數達24萬餘人、接種第二劑僅有4萬餘人，相對國人接種率偏低，衛福部次長薛瑞元表示，移工疫苗施打率不高，推測是不熟悉疫苗預約系統，針對家事移工，會鼓勵地方政府設立接種站，產業移工則希望以外展接種的方式，以提升移工疫苗施打率。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、衛福部等部會針對「勞動部擬開放移工入境相關防疫規劃準備工作，以及我國現階段產業缺工狀況及改善計畫」專案報告。