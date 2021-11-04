移工疫苗施打率低 衛福部鼓勵地方設立接種站 11:282021/11/04 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據統計，我國目前有69萬餘名移工，但接種過第一劑疫苗人數達24萬餘人、接種第二劑僅有4萬餘人，相對國人接種率偏低。(資料照，陳俊吉攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、衛福部等部會針對「勞動部擬開放移工入境相關防疫規劃準備工作，以及我國現階段產業缺工狀況及改善計畫」專案報告。（林良齊攝） 據統計，我國目前有69萬餘名移工，但接種過第一劑疫苗人數達24萬餘人、接種第二劑僅有4萬餘人，相對國人接種率偏低，衛福部次長薛瑞元表示，移工疫苗施打率不高，推測是不熟悉疫苗預約系統，針對家事移工，會鼓勵地方政府設立接種站，產業移工則希望以外展接種的方式，以提升移工疫苗施打率。 立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、衛福部等部會針對「勞動部擬開放移工入境相關防疫規劃準備工作，以及我國現階段產業缺工狀況及改善計畫」專案報告。 輝瑞疫苗2年進帳1.8兆 持續看漲 避開春節返台潮 移工入境恐暫緩 #移工疫苗 #衛福部 #接種率 #接種站 #接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公勝疫苗險網投平台 再添新軍 04:102021/11/04 投資理財 陸昨本土確診增87例、遍及14省份 2地出現小學生感染 10:362021/11/04 兩岸 移工引進計劃核定 2月14日前移工入境全數集中檢疫 09:302021/11/04 生活 泛美衛生組織：美洲各地新冠疫情連8周減緩 07:092021/11/04 國際 啟動移工入境專案 勞動部四大原則強化來源國境外防疫措施 09:312021/11/04 財經 遭逆混打！屏東88人誤接種AZ 一夜猛衝急診 09:452021/11/04 生活 88人逆向混打莫德納＋AZ 屏東大烏龍 04:102021/11/04 焦點要聞 長庚醫院將展開第3劑混打試驗 3疫苗入列 10:552021/11/04 生活 德英生技 生醫技術大躍進 04:102021/11/04 產業特刊 移工可望引進 衛福部：考量春節國人返台12／14至2／14暫緩引進 10:052021/11/04 生活 近2千萬人接種追加劑 美：無計畫修改完整接種定義 09:122021/11/04 國際 生活熱門新聞 第四周「神號碼」曝光 加碼券爽拿2500元 國家級邊緣人哀號 - 生活 恐成40年來最早冷氣團 專家：可以把冬衣拿出來了 - 時事 印度神童又預言 點名7大駭人危機 這些國家半年內難逃 - 生活 六福村被《魷魚遊戲》攻陷 在地人無奈吐心聲 - 生活 高中科學班 7成5攻頂台成清交及陽明 - 生活新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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