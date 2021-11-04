香港男星吳彥祖外型帥氣，曾演出《新警察故事》、《門徒》等電影，戲劇表現亮眼，是不少女性心目中的男神，儘管已經47歲，仍散發熟男魅力，而事實上吳彥祖不僅是藝人，還擁有大學教授身分，日前他線上授課，立刻在學生間造成轟動。

日前網路上有位在美國念建築系的大學生分享，在家遠端上課的時候發現教授竟然是吳彥祖，還特別拍下了上課畫面，只見吳彥祖身穿白色T恤配上藍色毛衣，將頭髮梳成油頭，整個人容光煥發，還蓄了小鬍子，畫面曝光後，不少網友都直呼羨慕。

事實上，吳彥祖畢業於美國奧勒岡大學建築系，在學期間就拿過加州建築大賽亞軍，進入演藝圈後他也沒放棄建築這條路，還曾在大陸節目《漂亮的房子》中，將蒙古當地的舊屋改造成公共圖書館「木蘭坊」，該棟建築入圍有建築界奧斯卡之稱的「英國皇家建築師學會獎」及「紅點最佳設計獎」。

吳彥祖模樣依然帥氣。（圖／翻攝自微博）

近來受到疫情影響，許多學校都採取線上授課的方式，吳彥祖也受帕森設計學院邀請，特別在線上為建築系學生授課，才會有讓網友驚喜的畫面出現，也都忍不住表示：「人生第一次這麼想上學」、「發現教授是國際男神，到底是什麼神仙感覺」、「打開會不會以為自己眼花」。