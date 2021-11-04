曾任立委助理的陳惟仁及李易諴，被控在台發展組織，蒐集、洩漏情資給對岸，李於審理期間死亡，台北地方法院依違反國家安全法，判陳10月及3月徒刑，台灣高等法院只認定觸犯國安法發展組織罪，判刑10月。可上訴。
檢方起訴指出，陳惟仁2012年邀林雍達到澳門與大陸公務員接觸，被吸收為組織成員；陳2014年再找李易諴入夥，2015年帶李到廣州後，由李蒐集法輪功活動情資；陳惟仁另企圖吸收國家政策研究基金會陳姓助理研究員、衛福部黃姓資訊人員、柯建銘的彭姓隨扈，但都遭到拒絕。
曾任立委助理的陳惟仁及李易諴，被控在台發展組織，蒐集、洩漏情資給對岸，李於審理期間死亡，台北地方法院依違反國家安全法，判陳10月及3月徒刑，台灣高等法院只認定觸犯國安法發展組織罪，判刑10月。可上訴。
檢方起訴指出，陳惟仁2012年邀林雍達到澳門與大陸公務員接觸，被吸收為組織成員；陳2014年再找李易諴入夥，2015年帶李到廣州後，由李蒐集法輪功活動情資；陳惟仁另企圖吸收國家政策研究基金會陳姓助理研究員、衛福部黃姓資訊人員、柯建銘的彭姓隨扈，但都遭到拒絕。
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