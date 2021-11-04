日本新冠疫情退燒後，當地民眾消費力回流，4日剛出爐的日本10月服務業PMI(採購經理人指數)終於出現樂觀生機。同時，這也是在2020年新冠病毒爆發後，經過許久的21個月，指數首次突破分水嶺50位置。

因為每日染疫人數明顯減少，日本政府在9月結束實施緊急狀態後，消費力重現下，服務業也出現擴張跡象，相關經濟指數創2020年元月以來新高。

調研機構IHS Markit認為，雖然服務業徵人速度降至3個月新低，但看得出來日企還是在積極準備，打算迎接睽違已久的商機。

根據最新的au Jibun銀行日本服務業PMI，從9月的47.8升至10月的50.7。日本服務業雖然經過漫長的1年9個月才見復甦現象，但還是沒有打破10幾年前因全球金融海嘯之故，蟄伏期長達2年3個月的紀錄。

因全球長短料缺少問題，造成日本生產與出口可能受到影響。但現在服務業在10月傳來佳音，也為當地景氣復甦下了一場及時雨。

這份由民間單位所做的經濟報告中，目前，日本服務業投入生產的支出成本，增幅創2019年11月以來最大，能不能順利轉嫁出去，值得後續觀察。

至於同時採用製造業與服務業來計算的綜合PMI，日本在10月時，也出現半年來首次擴大情況，也就是從9月份的47.9升至50.7，突破50大關並進入樂觀氛圍中。