生技展實體展今日揭開序幕，上市櫃生醫未受到太大的激勵，早盤以個股題材表現主，隱形眼鏡族群一馬當先，精華(1565)、金可-KY(8406)雙雙大漲，精華漲幅超過6%，亨泰光(6747)漲幅也在2.5%以上；杏輝(1734)則挾著明年獲利將回歸正常，可望有顯著提升，漲幅一度超過7%。

精華前3季歸屬母公司業主淨利7.2億元，每股盈餘14.3元，第4季營運可望更上一層樓，明年營運仍將持續成長，今日開高走高，最高曾衝至318元。晶碩日前股價強勢，今日多頭乏力，股價壓低整理，晶碩第三季3率3升，單季稅後純益達3.61億元，季增22.44%、年增78.15%，每股稅後盈餘5.16元，創下單季獲利新高，前3季每股獲利12.59元。

杏輝之前為使子公司杏國胰臟癌新藥開發順利，每年都持續投入金額，由於杏國胰臟癌新藥三期已經解盲，未來無需再投入金額，明年開始杏輝本業獲利可望明顯提升，有機會重新配發股利。

今年亞洲生技大會實體展系列活動，以疫情中生醫產業再出發為主軸，共集結40家上市櫃業、來自13個國家的650家廠商、1600個攤位，並設立生物相似藥、醫藥醫材、生技服務、智慧醫療、細胞與再生醫療、精準醫療等13大展區。此次亞洲生技大會將延續實體+線上虛實整合雙軌方式，協助參展商拓展國外商機。