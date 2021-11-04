「2021台北國際旅展」5日至8日於南港展覽館登場，台灣高鐵（2633）今年再度力挺國旅，推出「國旅聯票」、「高鐵假期」等多項超狂優惠的旅遊商品，衝刺疫後出遊商機。

今年首度參展的高鐵「國旅聯票」，提供搭配多樣化旅遊商品，加購高鐵車票享75折優惠，現場下單滿額再贈「高鐵聯名絨毛玩偶」。此外，現場下單「高鐵假期」可獲得「高鐵聯名盥洗包」，指定商品單筆訂單滿5000元，再送「標準車廂對號座5折乘車券」乙張，TGo會員還可享點數加倍贈及50點折50元的專屬優惠。

台灣高鐵表示，今年攤位整體設計延伸「Be There」意象，向民眾展現「真實接觸」的品牌精神，巧思中更見驚喜，除了有「國旅聯票」及「高鐵假期」等熱門旅遊商品的銷售攤位外，旅展期間也將舉辦各種趣味遊戲，與民眾趣味互動。

同時，台灣高鐵更將「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品帶來現場展示，希望讓民眾在參觀選購之餘，也可以拍照打卡，透過情境體驗，讓P助與粉紅兔兔陪伴您感受「搭高鐵 遊台灣」的美好旅程。

台灣高鐵與國內兩大旅遊預訂平台KLOOK、KKday攜手合作的「國旅聯票」今年也首度參展。精選超過百項最受歡迎的特色旅遊商品，加購高鐵車票即享75折優惠。

台灣高鐵於旅展期間推出的「超狂優惠」驚喜無限旅遊商品包含高鐵假期「五星自由行」，提供高鐵標準車廂對號座來回車票搭配五星飯店住宿超值優惠價格，專案搭配飯店包括台北、台中、嘉南、高屏等21家知名五星級飯店，滿5000元再贈「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」1張，滿10000元送2張。

以平日兩人成行、台北出發且入住高雄國賓大飯店為例，每人只要2990元，相當於來回車票加10元即可輕鬆入住五星飯店，台灣高鐵祭出超狂五星自由行專案。