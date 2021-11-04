近來天氣已漸漸轉涼，販售鍋物的店家到用餐時間往往都已呈現客滿狀態，許多在溫泉旅館更是訂房電話接到手軟，而在台灣最南端的「四重溪溫泉區」更是有場許多民眾期待的活動「四重溪溫泉季」已進入最後測試階段，近來就有民眾上傳地方臉書社團在「四重溪溫泉公園」試燈的照片，馬上吸引許多網友分享及留言標記親友一起前往。

「原本是要來泡湯的，沒想到剛好遇到活動試燈，真的超美的」巧遇試燈的民眾表示，而原本夜間遊客屈指可數的「四重溪溫泉公園」在當地業者「呷好逗相報」的狀況下，瞬間吸引大批遊客前往，就是要搶先一睹今年「四重溪溫泉季」的風采。

「園區裡的燈飾已進入最終測試、調整狀態，就是要把最好、最完美的一面呈現給遊客」屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，「2021四重溪溫泉季」將於11月12日晚間6點辦理點燈記者會後正式開始，今年活動以「北國之春」為主題，運用白色及櫻粉色鋪設大面積燈海以及設置系列燈飾，此外，去年頗受好評的「COSPLAY大賽」活動，今年也將持續辦理，且活動正開放報名，只要你敢秀，不論年齡、性別通通都可以來參加，獲勝的組別更有機會得到高額的獎金。

此外，今年「四重溪溫泉季」活動還有一系列店家優惠及紀念品兌換活動，如想知道活動最新消息，可上「屏東縣政府」官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。