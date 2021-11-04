國民黨智庫今天舉行「氣候變遷，守護環境」座談會，這也是前行政院長張善政接任智庫副董事長上任以來首場公開記者會，不過，在座談會前夕突然有員警到場關切，稱座談會主題跟公投有關，怕可能有抗議，讓黨內頗有「查水表」之感。對此，張善政表示，「不用這麼敏感」，難道現在在英國蘇格蘭格拉斯哥召開的聯合國 COP26 氣候峰會也跟台灣公投有關嗎？

張善政在會中強調，台灣綠能發展受到主觀條件限制，比如太陽能發電會影響到農地生態，而天然氣方面，台灣海峽的環境，一年中也僅半年可以施工。話鋒一轉，張表示，「今天不談核能，這是敏感議題」，有人說今天座談會要跟公投扯在一起，「沒這個意思」；但他坦言，任何執政者遲早要面對這個議題。

根據國政基金會發出的採訪通知，討論內容包含，「2021年氣候變遷績效指標」（CCPI 2021）指出，台灣因溫室氣體排放和再生能源發展表現不佳，被評為倒數第5名，國內減碳政策，更被評為「差」；台灣在因應氣候變遷方面應該要如何努力與改進？

其次，如何落實氣候永續議題主流化，如何鼓勵企業和民眾皆應該將氣候變遷列為營運的衝擊之一，進一步展開共同的氣候行動，包括積極減碳和極端氣候調適？而政府應有那些作為？

第三，在節能減排、守護環境過程中，地方政府機關如何尋求民間協力？如何要求企業配合落實超越中央的減碳目標？讓民眾了解政府的決心？

智庫人員透露，本次座談會只有通知媒體，並沒有對外公開，過去召開過這麼多次記者會，也都沒有看過有警方來關切，但今天一早就有2位員警前來關切，還出示通訊軟體對話，稱是上面的交代，智庫向警方說明此場活動沒有對外公開，此舉讓他們感受到政府高層給予的壓力。