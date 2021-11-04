日本執政黨自民黨前幹事長甘利明因在眾議院大選於選區落敗而請辭，自民黨今天通過由外務大臣茂木敏充接任幹事長，日本首相岸田文雄今天說，在10日組閣前他親自暫代外務大臣。

日本共同社報導，自由民主黨今天舉行總務會，正式決定茂木接任黨幹事長（秘書長）的人事案。

茂木當選過10屆眾議員，歷任黨政調會長、經濟產業大臣等要職，在黨內擔任竹下派代理會長，與前首相安倍晉三、自民黨副總裁（副主席）麻生太郎等人關係良好。

日本放送協會（NHK）報導，對於外務大臣的接任人選，岸田今天受訪時表示，他將在本月10日組閣前這段短暫的期間內，親自兼任外務大臣。

岸田曾在前首相安倍晉三執政期間擔任外務大臣長達約4年半，是日本二戰後連續在任期間最長的外務大臣。

日本第49屆眾議院大選結果11月1日清晨出爐，自民黨贏得過半數的261席，眾議院預定11月10日召開「特別國會」，舉行「首相指名選舉」；10月4日剛獲指名為第100任首相的岸田文雄，預定將在特別國會上獲指名為第101任首相，隨後第2次岸田內閣將上路。

現年72歲的自民黨幹事長甘利明，在大選中於選區神奈川13區輸給在野黨候選人；由於甘利同時也登記比例代表議員，他雖在選區落敗，但在比例代表的南關東區「復活」當選。

只是現任執政黨幹事長在選區敗選是政壇首見，被認為是一大恥辱，甘利因此請辭幹事長。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1101104