立法院本會期將審《私校退場條例》，高教工會今天召開記者會，向具有國會多數席次的民進黨政府喊話「不要縱容退場董事會」、「退場條例要徹底，不要留爛尾」，辦學不佳的私校徹底退場，不能讓他們敗壞完高教又繼續敗壞教文社福。

高教工會組織部主任林柏儀說，歷來私校面臨退場，私校董事會竟還覬覦校產利益，不惜提早逼退師生，放任校務崩壞，謀取將校產轉為私用，就是私校退場最大的問題來源！

林柏儀指出，現行政院版草案第24條保留學校已辦學不佳到被「專案輔導」，都還給予其3年的時間去申請改制、改辦其他事業，根本是刻意「給漏洞」、「留爛尾」，導致這些不正董事「敗壞完高教，還能再繼續敗壞教文社福」？倘若不積極防堵，就是退場條例上路，亂象依舊未解！

高教工會主張，私校退場時，應「將全部財產捐贈政府或公立學校後，報請學校法人主管機關核定解散」來處理，而不是現行行政院規畫的「先解散清算，剩餘財產再歸屬給政府或公立學校」的方式。

另行政院版草案第17條將發給教職員資遣離退慰助金之要件限於「專案輔導學校停止全部招生後」，高教工會認為這將導致保障對象未包含全體基於學校違規或停招停辦原因而非自願離退之教職員（例如：學校於預警或專案輔導階段，但還未停止全部招生，即資遣或逼退之教職員），甚至恐導致學校在停止全部招生前即提前資遣或逼退教職員以規避支付慰助金，顯應改正。

高教工會表示，此爭議目前經立法院教文委員會一讀審查後，已刪除「停止全部招生」的要件，但仍然限於是「專案輔導學校」才有發放慰助金義務，對於「預警學校」的教職員保障顯然不足。

因此，高教工會強烈要求，要件應更正為「預警或專案輔導學校教職員資遣退休離職」，保障全體基於學校違規或停招停辦原因而非自願離退之教職員皆應領有慰助金。