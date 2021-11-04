大巨蛋去年8月復工，預計明年6月拿到使用執照，目前仍在重新議約，擬加入超額利潤。台北市長柯文哲4日前往議會專案報告時重申，「契約一定要重定，特別要把超額利潤擺進去」，契約沒有重訂之前，使用執照不會發給他。
柯文哲表示，去年復工到今年9月體育館已完成63％、附屬設施59％，因為缺工問題，有叫他們加速趕工，大巨蛋除缺工也缺料，營造商自己要處理，對於第四次建照變更，都發局嚴審問題。
「契約一定要重訂，特別要把超額利潤擺進去」柯文哲說，他也跟議會保證過，契約沒有重訂之前，使用執照不會發給他，契約將來怎麼訂，一定會對社會公開透明。
柯文哲表示，今年3月委外廠商評估大巨蛋營收，6月30日有期初報告，11月30期末報告，報告出來後，就會正式協商超額利潤要怎麼訂，希望在半年時間，契約修完之後，才有可能發使用執照，「我們自己會把關，請大家放心」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。