大巨蛋去年8月復工，預計明年6月拿到使用執照，目前仍在重新議約，擬加入超額利潤。台北市長柯文哲4日前往議會專案報告時重申，「契約一定要重定，特別要把超額利潤擺進去」，契約沒有重訂之前，使用執照不會發給他。

柯文哲表示，去年復工到今年9月體育館已完成63％、附屬設施59％，因為缺工問題，有叫他們加速趕工，大巨蛋除缺工也缺料，營造商自己要處理，對於第四次建照變更，都發局嚴審問題。

「契約一定要重訂，特別要把超額利潤擺進去」柯文哲說，他也跟議會保證過，契約沒有重訂之前，使用執照不會發給他，契約將來怎麼訂，一定會對社會公開透明。

柯文哲表示，今年3月委外廠商評估大巨蛋營收，6月30日有期初報告，11月30期末報告，報告出來後，就會正式協商超額利潤要怎麼訂，希望在半年時間，契約修完之後，才有可能發使用執照，「我們自己會把關，請大家放心」。