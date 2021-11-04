行政院會今通過「使用牌照稅法」部分條文修正草案，電動汽機車免徵牌照優惠再延長4年。（林縉明攝）

行政院會今通過「使用牌照稅法」部分條文修正草案，將原本電動汽車、電動機車免徵牌照稅優惠，從今年底延長至2025年12月31日，預估每年有1.1萬輛電動車受惠。

現行「使用牌照稅法」第5條規定，電能機動車輛牌照稅徵收率由直轄市及縣市政府訂定，政府為鼓勵民眾汰換老舊汽機車，電動汽機車至今年底前享免徵牌照稅。

根據統計，受到電動車減稅優惠，電動汽車在2018到2021年之間可增加579輛、電動機車增加17.1萬輛，帶動電動汽車產值達到571億元、電動機車產值378億元，總計949億元。

財政部表示，為實現政府綠能科技創新產業願景，鼓勵民眾使用低污染車輛，扶植國內電動車輛相關產業與建構永續發展環境，基於免徵牌照稅優惠將於今年底到期，延長直轄市及縣（市）政府得對電動車輛免徵使用牌照稅期限4年。

此次修法同步刪除滯納金加徵基準及逾繳納期間30日仍未繳清稅款者移送強制執行規定，回歸依稅捐稽徵法規定辦理。