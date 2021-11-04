北市議員汪志冰4日質詢，台北市長柯文哲原本拚8年蓋5萬戶社宅，後來發現太困難，跳票到現在要「停看聽」，只蓋1萬8000戶。柯答詢說，他確實發現太困難，但中央現在才蓋600多戶。汪追問「中央是否騙肖？」柯笑著回酸「跟基隆輕軌一樣」。

汪志冰表示，柯說怕債留子孫，其實是在算自償率要怎cover，因工料上漲，但卻導致跳票，是誰豪氣干雲跟柯講蓋得成？柯說，他不是跳票，而是認清自己，當時是政委張景森告訴他的，但蓋下去發現太困難。

汪說，柯不蓋社宅了，中央說可幫柯來蓋，靠譜嗎？中央8年20萬戶都才蓋幾戶，是否騙肖？柯搖頭說，沒那麼容易，中央才開工600多戶，沒想像中簡單，「跟基隆輕軌一樣」。

柯擬找壽險業蓋社宅，柯說已去找壽險業去討論標案等，很多問題。北市府副祕書長李得全說，有跟保險業座談，保險業覺得資金不是問題，但北市要把標案寫清楚，比較不會不穩定，投資計畫要明確。

北市議員游淑慧問，柯現在蓋1萬5447戶，總計花1761億元，花的錢比當時目標多6倍，下任市長恐負債千億元，是不是燒錢？柯說，基隆捷運從頭到尾都沒蓋，而他是社宅蓋到一半，就發現不對勁，會重新整理，這錢花得很嚴，是要蓋，但看能不能蓋少點。

北市議員秦慧珠痛批，錯誤政策比貪汙更可怕，這形容柯最恰當，柯當年當菜鳥候選人，聽張景森搞了個大錢坑，造成這樣情況，柯真的非常糟糕，錯誤政策比貪汙更可怕，柯社宅留下1000多億元的債，這缺口難道要留給未來要當台北市長的黃珊珊還是蔣萬安？柯僅說，他改正得很快。