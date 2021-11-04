高雄市近來屢爆出托嬰中心及幼兒園兒虐事件，引發社會關注。高市府昨勒令停辦並公布負責人及幼兒園名稱，今（4）日媒體追問市長陳其邁有無更積極作為？陳其邁指出，市府將逐一清查高風險托育機構，並加強資料勾稽，主動揪出可能違規個案。

針對兒少事件頻傳，陳其邁今在高雄市議會接受媒體聯訪指出，除公布姓名等裁處外，在市府內社會安全網會議中，也要求必須增加查核頻率，不論定期或不定期，尤其針對過去有個案或舉報的高風險托嬰中心或幼兒園，重新檢視、逐步清查風險較高的幼兒園。

陳其邁也提到，市府會加強資料勾稽，像這次鳳山、大寮案件，也同步清查涉案負責人家族所經營的幼兒園或托兒所，把可能個案主動抓出，從重處罰並公布負責人，因此當情節嚴重涉及虐童或不當對待，且情節重大時，就應該公布負責人名字或機構名稱，讓大眾知道。

媒體也提問，有關仁武幼兒園遭家長指控教保員不當對待，但教保員表示只有持玩具槌在旁邊敲打，並沒打小孩，今也傳出有家長認為是該單一家長單方面說詞。對此，陳其邁表示，會針對整體制度或管理及個案不當對待的嚴重程度，來就整體判斷，市府絕不容忍有不當對待。